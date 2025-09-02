Google Pixel 10 Pro XL поражает прочностью, а Pixel 10a разочаровывает комплектацией

Google вывела на рынок новую линейку смартфонов Pixel 10, и эти устройства постепенно проявляют себя во всей красе вместе с первыми проблемами, такими как странное поведение беспроводной зарядки или дисплея. Но есть и хорошие новости.

Pixel 10 Pro XL

Как и предыдущие поколения, новый Google Pixel 10 Pro XL получит семь крупных обновлений операционной системы. Поэтому поддержка продлится до 2032 года, завершившись на Android 23. Для пользователя это означает долговременную программную жизнь смартфона. Но выдержит ли его аппаратная часть такой срок? Самый простой способ узнать — подождать время. А самый быстрый — посмотреть, как Зак Нельсон с канала JerryRigEverything пытается разломать устройство.

Серия Pixel 10 поддерживает магнитный профиль беспроводной зарядки Qi2. Это означает, что в корпус встроены магниты, расположенные по большой окружности, которые удерживают аксессуары, а под ним находится еще один дополнительный магнит для точного выравнивания. Зак продемонстрировал это с помощью специальной пленки для просмотра магнитных полей, которая делает невидимые линии видимыми.

Для передней и задней панели смартфона используется защитное стекло Gorilla Glass Victus 2. Ожидаемо, показатели устойчивости к царапинам остались такими же, как и раньше:

первые царапины появляются на уровне 6 по шкале Мооса,

более глубокие борозды — на уровне 7.

Это стандарт для современных флагманов, который соответствует защите от большинства повседневных рисков, например ключи или мелкие монеты в кармане.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

В отличие от некоторых производителей, Google не переходила на нержавеющую сталь или титан в своих флагманах. Они и в дальнейшем используют алюминиевую рамку. Этого достаточно, если правильно спроектировать конструкцию. В случае Pixel 10 Pro XL эта формула сработала — смартфон практически не деформировался во время теста на изгиб.

Pixel 10a

В то же время появились новые сведения о «бюджетной» версии Google Pixel 10a, и они могут разочаровать. Ожидается повторное использование аппаратных решений предыдущих поколений, включая процессоры. Это, вероятно, поможет Google удержать цену, но поставит под сомнение осязаемость прогресса.

Согласно утечке характеристик, Pixel 10a получит чип предыдущего поколения Tensor G4. Именно он стоял в серии Pixel 9, в том числе и в Pixel 9a. Таким образом, Google отходит от предыдущей стратегии: ранее версии «a» использовали тот же актуальный процессор, что и основная линейка. Переход на старый чип объясняют вероятными затратами на производство нового Tensor G5, который в Pixel 10 будет создаваться силами TSMC, а не Samsung. Это удорожает чип и заставляет компанию экономить.

Pixel 10a, по данным источников, сохранит память UFS 3.1. Это не новое решение: оно массово используется в среднем классе, но уступает UFS 4.0, который предлагает лучшие скорости и энергоэффективность.

Еще один компромисс — отсутствие телефото модуля. В отличие от стандартного Pixel 10, который получил эту камеру, модель 10a будет ограничена только базовым набором сенсоров. Это уменьшает фотографическую гибкость, особенно для зума без потери качества.

Из программных функций тоже есть потери. Смартфон выйдет без Magic Cue — нового ИИ-инструмента Google, обеспечивающего контекстные подсказки прямо во время звонков и переписки. Эта функция стала ключевым дополнением в старших моделях, но Pixel 10a останется без нее.

С положительной стороны: экран станет ярче. Максимальная яркость вырастет с 2000 нит у Pixel 9a до 2200 нит у Pixel 10a. Это небольшое, но полезное обновление, особенно для использования смартфона под прямым солнечным светом.

Стратегия Google понятна: сделать так, чтобы Pixel 10a сохранил текущий ценник для линейки «a». Но выход смартфона ожидается только в 2026 году, и к тому времени на рынке могут оставаться модели Pixel 9 за похожие деньги. В такой ситуации более выгодной покупкой для пользователя может стать «не-а» Pixel предыдущего поколения с лучшим чипом и более широкими функциями.

Источник: gsmarena, notebookcheck