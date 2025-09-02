Новости Устройства 02.09.2025 comment views icon

Google Pixel 10 Pro XL поражает прочностью, а Pixel 10a разочаровывает комплектацией

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Google Pixel 10 Pro XL поражает прочностью, а Pixel 10a разочаровывает комплектацией

Google вывела на рынок новую линейку смартфонов Pixel 10, и эти устройства постепенно проявляют себя во всей красе вместе с первыми проблемами, такими как странное поведение беспроводной зарядки или дисплея. Но есть и хорошие новости.

Pixel 10 Pro XL

Как и предыдущие поколения, новый Google Pixel 10 Pro XL получит семь крупных обновлений операционной системы. Поэтому поддержка продлится до 2032 года, завершившись на Android 23. Для пользователя это означает долговременную программную жизнь смартфона. Но выдержит ли его аппаратная часть такой срок? Самый простой способ узнать — подождать время. А самый быстрый — посмотреть, как Зак Нельсон с канала JerryRigEverything пытается разломать устройство.

Серия Pixel 10 поддерживает магнитный профиль беспроводной зарядки Qi2. Это означает, что в корпус встроены магниты, расположенные по большой окружности, которые удерживают аксессуары, а под ним находится еще один дополнительный магнит для точного выравнивания. Зак продемонстрировал это с помощью специальной пленки для просмотра магнитных полей, которая делает невидимые линии видимыми.

Google Pixel 10 Pro XL вражає міцністю, а Pixel 10a розчаровує комплектацією
Магнитная беспроводная зарядка в Google Pixel 10 Pro XL / YouTube JerryRigEverything

Для передней и задней панели смартфона используется защитное стекло Gorilla Glass Victus 2. Ожидаемо, показатели устойчивости к царапинам остались такими же, как и раньше:

  • первые царапины появляются на уровне 6 по шкале Мооса,
  • более глубокие борозды — на уровне 7.

Это стандарт для современных флагманов, который соответствует защите от большинства повседневных рисков, например ключи или мелкие монеты в кармане.

В отличие от некоторых производителей, Google не переходила на нержавеющую сталь или титан в своих флагманах. Они и в дальнейшем используют алюминиевую рамку. Этого достаточно, если правильно спроектировать конструкцию. В случае Pixel 10 Pro XL эта формула сработала — смартфон практически не деформировался во время теста на изгиб.

Pixel 10a

В то же время появились новые сведения о «бюджетной» версии Google Pixel 10a, и они могут разочаровать. Ожидается повторное использование аппаратных решений предыдущих поколений, включая процессоры. Это, вероятно, поможет Google удержать цену, но поставит под сомнение осязаемость прогресса.

Согласно утечке характеристик, Pixel 10a получит чип предыдущего поколения Tensor G4. Именно он стоял в серии Pixel 9, в том числе и в Pixel 9a. Таким образом, Google отходит от предыдущей стратегии: ранее версии «a» использовали тот же актуальный процессор, что и основная линейка. Переход на старый чип объясняют вероятными затратами на производство нового Tensor G5, который в Pixel 10 будет создаваться силами TSMC, а не Samsung. Это удорожает чип и заставляет компанию экономить.

Pixel 10a, по данным источников, сохранит память UFS 3.1. Это не новое решение: оно массово используется в среднем классе, но уступает UFS 4.0, который предлагает лучшие скорости и энергоэффективность.

Еще один компромисс — отсутствие телефото модуля. В отличие от стандартного Pixel 10, который получил эту камеру, модель 10a будет ограничена только базовым набором сенсоров. Это уменьшает фотографическую гибкость, особенно для зума без потери качества.

Из программных функций тоже есть потери. Смартфон выйдет без Magic Cue — нового ИИ-инструмента Google, обеспечивающего контекстные подсказки прямо во время звонков и переписки. Эта функция стала ключевым дополнением в старших моделях, но Pixel 10a останется без нее.

Спецпроекты
Як тестують складні інтеграції в FAVBET Tech: розбираємо на прикладі платіжних інтеграцій
Тестуємо модуль пам'яті Apacer Panther DDR5 6000MHZ 2x16GB: довічна гарантія, наявність радіатора, ціна 4 тис. гривень

С положительной стороны: экран станет ярче. Максимальная яркость вырастет с 2000 нит у Pixel 9a до 2200 нит у Pixel 10a. Это небольшое, но полезное обновление, особенно для использования смартфона под прямым солнечным светом.

Стратегия Google понятна: сделать так, чтобы Pixel 10a сохранил текущий ценник для линейки «a». Но выход смартфона ожидается только в 2026 году, и к тому времени на рынке могут оставаться модели Pixel 9 за похожие деньги. В такой ситуации более выгодной покупкой для пользователя может стать «не-а» Pixel предыдущего поколения с лучшим чипом и более широкими функциями.

Источник: gsmarena, notebookcheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Google дарит год ИИ-сервиса AI Pro стоимостью $200 на Pixel 9 и запускает Gemini на Wear OS
Android запретит APK непроверенных разработчиков с 2026 года
Владельцы Pixel 6a получат от Google $150 за батарею — но не все
Google Flow создал 100 млн видео и получил новые возможности
Обновление «сломало» Chrome на Windows и macOS — браузер зависает или не запускается
Google официально показал Pixel 10 Pro — неофициально появилось больше изображений линейки
Вышел Nothing Phone (3) — четыре 50 МП камеры и новая фича Glyph Matrix за $800
Gemini взломали, чтобы захватить контроль над Google Home
Поиск Google AI Mode становится умнее — поддержка PDF, изображений и видео на подходе
Представлен OnePlus Nord CE5 — 7100 мА-ч, AMOLED 120 Гц по цене от €299
Генератор видео со звуком Google Veo 3 уже в Украине
Взрыв Redmi Note 13 Pro: Xiaomi отказала в гарантийной заявке
Realme показала смартфоны с батареей 15 000 мАч и с тремя системами охлаждения
Жизнь без Google: один из популярнейших ютуберов провел дегуглинг и использует Steam Deck странным образом
Официальные рендеры Xiaomi Redmi 15 — две версии, 7000 мАч, от $215
Поиск Google AI Mode стал доступен в 180 странах, включая Украину
OPPO Reno14 5G, FS 5G и F 5G уже в Украине: ИИ-смартфоны от 16 тыс. грн
Google Pixel 10 Pro: "каша" на первых образцах работы ИИ-режима 100x Pro Res Zoom
Вышли Realme 15 и 15 Pro — IP69, 7000 мА-ч и зарядка 80 Вт по цене от $280
Google представила Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL по цене от $799 и беспроводную зарядку Pixelsnap Qi2
Вышел Vivo Y500 с аккумулятором 8200 мАч и защитой IP69 по цене $200
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить