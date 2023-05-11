Google начнет выявлять и помечать изображения, сгенерированные ИИ — прямо в Поиске

Вслед за пакетом ИИ-обновлений для собственной поисковой системы компания на конференции Google I/O презентовала еще две новые функции, которые помогут распознать изображения, сгенерированные нейросетями.

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Изображения в Google Поиске теперь будут содержать дополнительную информацию (которая поможет пользователям лучше понять их контекст), а также разметку в самом файле, обозначающую медиафайлы как те, что «создал ИИ».

Первое дополнение появится в ближайшие месяцы и будет включать информацию о том, когда изображения были впервые проиндексированы Google, где они впервые появились в интернете и в каких местах еще были размещены. Последние данные, например, могут ссылаться на новостные сайты или платформы фактчекинга, где можно узнать, использовался ли медиафайл в кампаниях дезинформации.

Согласно исследованию Poynter 2022 года, 62% людей считают, что они сталкиваются с дезинформацией ежедневно или еженедельно — проблему, которую Google надеется решить с помощью нового инструмента.

Еще непонятно насколько эффективно будет работать инструмент, однако в перспективе он может помочь в случаях, когда соцсети распространяют ложный контент, выдавая его за реальность — вспомним «фото» Папы Франциска в стильном пуховике от Balenciaga или Трампа и Байдена, которые «дружески улыбаются» друг другу.

Чтобы использовать инструмент, необходимо нажать на три точки на изображении в результатах поиска Google или выполнить поиск по изображению в Google Lens. Позже в 2023 году функцию можно будет активировать, щелкнув правой кнопкой мыши на компьютере или удерживая палец на изображении с телефона. Однако сначала инструмент будет доступен только в США на английском языке.

И поскольку Google сейчас разворачивает собственные возможности генерирования изображений, вторая новая функция будет гарантировать, что все ИИ-изображения компании будут содержать примечание в оригинальном файле, которое предоставит пользователям контекст о нем. Создатели и издатели также смогут добавлять пометки к собственным изображениям, созданным искусственным интеллектом – Midjourney, Shutterstock и несколько других компаний уже приняли предложение Google. Функцию также развернут в ближайшие месяцы.