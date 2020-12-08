«Коронавирус, Маска, Заражение, Навальный и др.»: Google представил топ поисковых запросов 2020 года в Украине

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Традиционно в конце года компания Google представила итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей Google. Проанализировав множество поисковых запросов, поисковик узнал, какие из них стали наиболее быстрорастущими за год, что чаще всего искали украинцы и какие вопросы задавали Google в 2020 году.

В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с коронавирусом – самым популярным поисковым запросом 2020 года в Google Украина стал “Коронавирус”. Также в первую десятку вошли запросы “Коронавирус рекомендации”, “Симптомы коронавируса” и “Карантин в Украине”. Кроме того, в 2020 году выросло число запросов на тему дистанционного обучения – среди самых популярных запросов года сервис “Google Classroom”, образовательный проект “На урок” и сервис для видеоконференций Zoom. Также украинцы интересовались выборами в США, телевизионным шоу “Холостячка” и праздниками 2020 года.

В категории “Персона” украинцы чаще всего искали информацию об Алексее Навальном, Джо Байдене и Александре Лукашенко. Из людей, которые покинули нас в 2020 году, больше всего запросов было об актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе-сатирике Михаиле Жванецком.

В категории “Фильмы” в 2020 году украинцы чаще всего искали в Google фильм 2011 года Стивена Содерберга “Заражение”. Большую часть мест в первой десятке заняли продолжения популярных фильмов: “Малефисента 2: Владычица тьмы”, “После 2”, анимация “Холодное сердце 2”, украинская комедия “Скажене весілля 2”. Также украинцев интересовала оскароносная корейская драма “Паразиты”.

Лидером в категории телевизионных шоу стало романтическое реалити-шоу “Холостячка”. Среди сериалов украинцы чаще всего искали испанскую криминальную драму “Бумажный дом”, украинский сериал “Спіймати Кайдаша” и фэнтези “Ведьмак”.

“Покупкой года” в Украине стали медицинские маски, кроме того, украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, а также iPhone 12 и картину по номерам.

В категории “Книги” первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт “Маленькие женщины”. В первую десятку также попали классический роман Джейн Остин “Гордость и предубеждение”, фэнтези “Ведьмак” Анджея Сапковского, антиутопия Джорджа Оруэлла “1984” и один из самых известных романов Стивена Кинга “Оно”.

В 2020 году пользователи задавали много вопросов, связанных с коронавирусом: что такое пандемия, коронавирус, локдаун, карантин выходного дня; как сшить маску, как сделать антисептик для рук, как лечить коронавирус и как вернуть обоняние. Кроме того, пытались выяснить, что значит молодежный сленг: что такое ауф, краш и кринж. Помимо этого, украинцев волновало как выйти замуж, почему горит Австралия и как сделать всё хорошо.

Полностью список самых популярных запросов 2020 года в Украине выглядит так (запросы показаны на языке оригинала):

Самые популярные запросы:

Коронавирус Коронавирус рекомендации Выборы в США Google Classroom Симптомы коронавируса На урок Холостячка Праздники 2020 Карантин в Украине Zoom

Утраты:

Борис Клюев Коби Брайант Михаил Жванецкий Диего Марадона Чедвик Боузман Армен Джигарханян Настя Тропицель Джордж Флойд Шон Коннери Валентина Легкоступова

Сериал:

Бумажный дом Спіймати Кайдаша Ведьмак Игра на выживание Ход королевы Постучись в мою дверь Перевал Дятлова Ничто не случается дважды Жестокий Стамбул Содержанки

Покупка:

Маска медицинская Пульсоксиметр Респиратор iPhone 12 Антисептик Глицерин Парацетамол Картина по номерам Кварцевая лампа Кислородный концентратор

Вопрос: “Як?/Как?”

как сшить маску как сделать антисептик для рук как лечить коронавирус как передается коронавирус как правильно носить маску как умерла Свинка Пеппа как выйти замуж как вернуть обоняние как сделать всё хорошо как удалить аккаунт в инстаграм

Персона:

Алексей Навальный Джо Байден Александр Лукашенко Михаил Ефремов Ким Чен Ын Артем Дзюба Дональд Трамп Геннадий Кернес Моргенштерн Билли Айлиш

Фильм:

Заражение Малефисента 2 После 2 Холодное сердце 2 Скажене весілля 2 Джентльмены Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2 Паразиты Отель “Белград” Форд против Феррари

ТВ-шоу:

Холостячка Холостяк 10 Танці з зірками Оскар 2020 Супермама Супер топ-модель по-українськи Голос країни 2020 Евровидение 2020 Від пацанки до панянки Наречена для тата

Вопрос: “Що таке?/Что такое?”

что такое пандемия что такое коронавирус что такое локдаун что такое дефолт что такое ауф что такое снюс что такое краш что такое кринж что такое карантин выходного дня что такое чрезвычайное положение

Вопрос: “Чому?/Почему?”

почему горит Австралия почему растет доллар почему нельзя дарить часы почему не работает тик ток почему выбивает вайбер почему болит грудь почему хасиды едут в Умань почему нельзя спать напротив зеркала почему уволили Богдана почему в Италии так много заболевших

Книга:

Маленькие женщины – Луиза Мэй Олкотт 365 дней – Бланка Липинская Гордость и предубеждение – Джейн Остин Ведьмак – Анджей Сапковский Мальчик в полосатой пижаме – Джон Бойн 1984 – Джордж Оруэлл Вторая жизнь Уве – Фредрик Бакман Оно – Стивен Кинг Таймлесс. Рубиновая книга – Керстин Гир После – Анна Тодд

Таким был 2020 год глазами украинских пользователей поисковой системы Google.

Напомним, что ранее Google опубликовал Топ-10 самых популярных музыкальных клипов и видео на YouTube в 2020 году.

Источник: Google