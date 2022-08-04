Google приступил к объединению Duo и Meet в одну программу для голосовых и видеозвонков

В июне Google анонсировала очередную фазу упорядочения мессенджеров и объединение видеочата Duo и видеоконференций Meet в одну платформу для голосовых и видеозвонков, и вот вчера фактически начался процесс переноса функций из Meet в Duo. На это среди первых обратило внимание издание The Verge, которое своим саркастическим заголовком (Google Meet meets Duo Meet, с Meet in Duo, но Duo не идти в Meet) чрезвычайно метко описало запутанный подход Google.

Дело в том, что технически Google не лишается ни одной программы — Duo просто сменит название на Meet и объединит функции обоих приложений, а Meet останется как Meet. Да, это кажется… несколько запутанным, однако в конце этого процесса останется Meet Original (классический Meet в конце концов перестанет поддерживаться и уйдет в историю) и новый Meet, который соединит в себе Meet и Duo. Этот новый Mee позволит совершать как групповые, так и частные звонки, а также проводить видеоконференции.

Если на телефоне уже установлено приложение Duo, то в этом случае никаких дополнительных не требуется. В прошлом месяце Google выпустил обновление Duo, которое добавляет функции Meet, а 3 августа Google выпустил апдейт для iOS и Android, заменяющий лого Duo на иконку Meet. До сентября каждый, кто будет пытаться загрузить Google Meet из официального магазина, будет получать новое объединенное приложение Meet/Duo. Также Google отмечает, что пользователей с сайта duo.google.com будут автоматически перенаправляться на meet.google.com/calling в течение следующих нескольких месяцев.

Оставшимся пользователям Meet пока тоже ничего делать не нужно — приложение продолжит работать в том же виде (без дополнительных преимуществ Duo). Однако стоит помнить, что история классического Meet подходит к концу, так что однажды Google просто перестанет поддерживать программу и она пополнит кладбище цифровых продуктов компании. Google не уточняет, когда именно это произойдет, но обещает заблаговременно предупредить существующих пользователей классического Meet о необходимости перехода на новый Meet. Словом, схема та же, что и всегда.

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Почему это происходит, мы подробно объясняли в предыдущем материале, посвященном объединению Duo и Meet (вот здесь). Если кратко, в 2020 году Google доверила вице-президенту Хавьеру Солтеру направление коммуникационных продуктов, чтобы тот навел порядок, и с тех пор он активно занимается упорядочением мессенджеров и коммуникационных сервисов. Он активно продвигает идею унификации. Линейка коммуникационных продуктов Google до сих пор не хватают логической структуры и гармоничности, однако компания активно работает над тем, чтобы упорядочить все как следует — консолидирует уже существующие службы, а не просто добавляет новые (можно вспомнить GChat (или Google Talk), который прикончил Google в прошлом месяце, и предстоящую казнь Hangouts, что запланирована на ноябрь). Сможет ли Google на этот раз сделать все правильно, узнаем очень скоро.