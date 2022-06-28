Прощавай, Hangouts. Google остаточно закриє месенджер в листопаді

У лютому Google поклала кінець Hangouts з офісного пакета Workspace, а зараз прийшла черга базової безплатної версії Hangouts для особистого користування — компанія почала добровільно-примусово переводити користувачів на інший месенджер Chat. В офіційному блозі Google повідомляє, що люди, які все ще використовують мобільний застосунок Hangouts, почнуть отримувати відповідний запит та інструкції, щоб здійснити перехід на Chat.

Насправді закриття месенджера Hangouts, запущеного 15 травня 2013 під час конференції розробників Google I/O, — не новина. Google вперше натякнула, що хоче відмовитися від Hangouts на користь Chat у 2018 році, а у 2020 році зробила сервіс безплатним для всіх користувачів. Офіційно Google повідомила про заміну Hangouts на Chat ще наприкінці 2020 року і спочатку компанія планували закінчити його історію ще у 2021 році. Тож Google Hangouts пожив навіть трішки більше, ніж планувалося спочатку.

Стосовно користувачів, які використовують вебверсію Hangouts, вбудовану у Gmail, Google обіцяє щонайменше до липня не набридати запитами щодо переходу на Chat. Месенджер Hangouts продовжить працювати на своєму вебсайті для настільних комп’ютерів до листопада, і Google обіцяє попередити користувачів «щонайменше за місяць» перед тим, як почне перенаправляти користувачів з сайту Hangouts на Chat.

Якщо ви все ще використовуєте Hangouts, Google має автоматично перенести наявні бесіди в Chat. Розробники також розробили окремий інструмент Takeout, щоб завантажити копію даних Hangouts до припинення підтримки месенджера в листопаді.

Щоб стимулювати користувачів активніше переходити на Chat, Google проваджує кілька нових функцій, зокрема можливість здійснення дзвінків напряму, створювати впорядковані гілки обговорень в групових чатах Spaces (еволюція вже знайомих Rooms), а також переглядати та ділитися кількома зображеннями одночасно.

Для уникнення плутанини, Google Chat — не те саме, що GChat (або Google Talk), який Google прикінчив на початку цього місяця. Всі ці зміни впроваджуються відповідно до теперішньої стратегії компанії. В її основі лежить ідея уніфікації. У 2020 році Google довірила віцепрезиденту Хав’єру Солтеру напрямок комунікаційних продуктів, щоб той навів порядок. І відтоді Google активно займається упорядкуванням месенджерів та комунікаційних сервісів. Детальніше ми розповідали про ці плани у нещодавній новині про плани Google з об’єднання Duo та Meet в одну програму для голосових і відеодзвінків.