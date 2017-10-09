Google проведет для украинских стартапов бесплатную обучающую программу Launchpad Start

Компания Google Украина приглашает стартапы и всех, кто интересуется созданием технологических продуктов, принять участие в новой бесплатной программе от Google для украинских стартапов Launchpad Start. Программа будет проходить в Школе дизайна и разработки Projector в Киеве с 26 ноября по 1 декабря 2017 года, прием заявок открыт до 5 ноября текущего года.

Launchpad Start ‒ это 5-дневная обучающая программа, в рамках которой команды будут работать над основными составляющими успешного стартапа под руководством опытных менторов. Среди прочего, программа поможет стартапам на ранних стадиях подтвердить проблему, которую решает продукт, выбрать рабочую бизнес-модель и построить маркетинговую стратегию.

Работая индивидуально с каждой командой, международные и украинские эксперты в интерактивном режиме помогут проработать основные этапы проекта. Формат обучения предполагает активное участие команд и максимум практики, в конце каждого дня участники будут писать план конкретных шагов для реализации избранной стратегии.

«Сегодня благодаря доступности технологий и стиранию границ в бизнесе для стартапов открываются широкие возможности ‒ если у вас есть оригинальная идея и энтузиазм ‒ это уже хорошее начало. Однако в реальности более 99,7% стартапов терпят неудачу, так и не превратившись в успешный бизнес. Наша задача в Google ‒ помочь структурировать знания, сделать процесс развития понятнее и предсказуемее. Структура поможет избежать хаоса, который часто преследует стартапы, и увеличит шансы на успех» — отметили в Google Украина.

Зарегистрироваться для участия в программе можно заполнив анкету по следующей ссылке.

Требования к стартапам-участникам:

Украинские стартапы на ранних стадиях

Команда из 3-5 участников, включая основателей

Свободный английский у всех участников команды

Открытость и готовность к изменениям

Отметим, что Launchpad Start является частью глобальной образовательной инициативы Launchpad, которая включает в себя такие активности, как Start, Build, Scale и Accelerator. В рамках данной инициативы 30 сентября 2017 года в Киеве уже прошел первый Launchpad Scale, участие в котором приняли 8 украинских стартапов и 8 менторов со всего мира.

Источник: Google Украина