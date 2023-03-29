«Город астероидов» / Asteroid City — трейлер романтической трагикомедии Уэса Андерсона с Томом Хэнксом и Скарлетт Йоханссон

Новая работа режиссера фильмов «Семейка Тененбаум» и «Отель Гранд Будапешт» выйдет в кинотеатрах этим летом.

Действие фильма «Город астероидов»/Asteroid City разворачивается в 1955 году, в выдуманном американском городке посреди пустыни, во время конгресса юных исследователей космоса, собравшего учеников и их родителей из разных стран. Овдовевший отец (Джейсон Шварцман) оказался в городе со своими четырьмя детьми и просит своего тестя (Том Хэнкс) приехать за ними.

Находясь там, он налаживает отношения с известной актрисой (Скарлетт Йоханссон), а его сын (Джейк Райан) ходит на уроки, предоставляющие устаревшие и не совсем точные данные о Солнечной системе. Однако в городке якобы появляется НЛО и правительство США закрывает территорию и ее жителей на карантин.

Съемки фильма начались в августе 2021 года в Испании, хотя атмосфера очень напоминает юго-запад Америки – места, известные своими красными скалами, природными арками и мостами. Сообщается, что для этого в городе Чинчон построили специальные декорации и даже железнодорожную станцию.

Фильм получил звездный актерский состав – помимо Йоханссон, Шварцмана и Хэнкса, здесь появятся Тильда Суинтон, Эдриен Броуди, Тони Револори, Эдвард Нортон, Лиев Шрайбер, Уиллем Дефо, Джеффри Райт, Стивен Парк, Руперт Фрэнд, Джефф Голдблюм, Майя Хоук, Стив Карелл, Марго Робби, София Лиллис и другие.

Уэс Андерсон – режиссер, продюсер и сценарист фильма – описал свою новую работу как «поэтическую медитацию о смысле жизни».

«Город астероидов» выйдет в прокат 16 июня 2023 года.

Официальный трейлер

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