Для борьбы с коронавирусом Киев приобрел 400 видеокамер с функциями измерения температуры и распознавания лица, систему за 65 млн грн установят до 25 апреля

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В рамках мер по борьбе с распространением коронавируса Киевская городская государственная администрация (КГГА) приобрела 400 видеокамер с функцией измерения температуры и распознавания лица. Систему термального скрининга общей стоимостью 65 млн грн планируется использовать для выявления потенциальных носителей вирусной инфекции, одним из признаков которой является повышенная температура тела. Информация о закупке появилась на портале публичных закупок Prozorro.

Как указано в сопроводительной документации, в аукционе победило общество с ограниченной ответственностью «Интевро», которое до 25 апреля 2020 года поставит и смонитирует в Киеве 400 тепловизионных купольных IP-камер Hikvision DS-2TD1217B-6/PA. Стоимость каждой камеры составляет 125,066 тыс. грн плюс 10,250 тыс. грн стоит монтаж и пусконаладочные работы на каждую камеру, таким образом все оборудование стоит 60,031 млн грн, все услуги — 4,92 млн грн, а точная общая сумма — 64,951 млн грн.

Согласно данным с официального сайта, камера Hikvision DS-2TD1217B-6/PA может измерять температуру тела с точностью ±0,5°C в диапазоне температур от 30°C до 45°C, в случае обнаружения повышенной температуры срабатывает аудиосигнализация. Камера накладывает тепловое изображение на оптическое изображение, а также распознает лица. Для измерения температуры достаточно находиться в зоне действия камеры порядка 1 секунды, она способна работать с несколькими людьми одновременно, при этом ИИ-функции автоматически исключают альтернативные источники тепла.

Новые тепловизионные камеры подключат к действующей в Киеве системе видеонаблюдения «Безопасная столица», они будут не только измерять температуру в режиме реального времени, но и передавать собранные данные на сервера системы для обработки и хранения.

Напомним, что на этой неделе Кабмин ужесточил режим карантина, запретив выходить на улицу без документов, ходить без масок в общественных местах, посещать парки и зоны отдыха, и перемещаться по улице больше двух людям одновременно и т.д.

Источник: Prozorro