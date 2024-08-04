Новости Софт 04.08.2024 в 22:16 comment views icon

Государство-агрессор подделало приложение «Резерв+», — Минобороны Украины

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Андрій Русанов

Автор сайта

Государство-агрессор подделало приложение «Резерв+», — Минобороны Украины

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Екатерина Черногоренко, замминистра обороны Украины, сообщила, что россияне распространяют поддельный «Резерв+».

По ее словам, веб-приложения, которые копируют «Резерв+», имеют целью сбор персональных данных украинцев. Враг активно распространяет их, а министерство обороны уже работает над обеспечением защиты личной информации граждан.

Заместитель министра призывает к внимательности и проверке источников приложения и ссылок, на которые осуществляется переход. Официальный приложение «Резерв+» можно найти по адресу reserveplus.mod.gov.ua. Поддельные ссылки похожи на этот адрес и обычно заканчиваются на .top, .website, .org и т.д.

Разработчиком официального приложения является Министерство обороны Украины (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).

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Источник: Екатерина Черногоренко

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