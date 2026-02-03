tradfi
В оригинальном плане "Игры престолов" не было драконов, а Таргариены обладали телекинезом

Катерина Левицкая

Редактор новостей

В оригінальному плані "Гри престолів" не було драконів, а Таргарієни володіли телекінезом

Писатель Джордж Р. Р. Мартин рассказал, что книги, которые легли в основу «Игры престолов», изначально вдохновлялись научной фантастикой, а не фэнтези. Согласно оригинальному плану, Дейенерис Таргариен оставалась без драконов, однако была наделена псионическими силами — то есть способностью к телепатии, телекинезу и даже телепортациям.


В интервью для OxfordUnion Мартин вспомнил, что оригинальный замысел «Игры престолов» (или «Песни льда и огня») имел несколько существенных отличий от текста, который мы получили на выходе. Писатель упомянул несколько романтических историй, которые бы «сейчас не трогал», а также характеры и способности Таргариенов.

«Основная структура: Ланнистеры и Старки, а с другой стороны — Дани и драконы. Хотя на самом деле с этим решением я боролся», — вспоминает Мартин. «Если помните, то я в основном писал научную фантастику и одна из первых мыслей была: а если бы драконы не были бы буквально настоящими? Я написал немало рассказов о людях с псионическими способностями. Они были телепатами, эмпатами, могли делать разные вещи. И я думал, а если бы сделать семью Таргариенов такими людьми?».

Так почему же этого не произошло? Мартин говорит, что за изменения стоит благодарить покойную писательницу Филлис Эйзенштейн, которая пересмотрела ранний вариант с «телепатическими» силами Дейенерис.

«Джордж, ты не можешь пропустить драконов!», — заявляла в то время писательница. «Драконы должны быть настоящими! Не давай мне этих псионических драконов, нет».

В конце концов Эйзенштейн убедила автора оставить вариант, который является более привычным для всех нас.


«Так что я выбросил это дерьмо и дал им настоящих драконов. И слава Богу».

Очевидно, это решение полностью изменило бы всю сагу «Игры престолов». Жанр превратился бы в научную фантастику, а драконы — остались бы просто легендами, подпитывающими веру в былое могущество серебряноволосой семьи. Можно предположить, что белые ходоки стали бы какой-то мутировавшей расой, а не демоническими существами, как и другие известные из произведения элементы фэнтези.

«Игра престолов» до сих пор остается одним из самых популярных сериалов всех времен, несмотря на споры о финале. Сам Мартин все еще пишет собственное завершение, которе когда-то пришлось придумать самостоятельно шоураннерам, однако намекал, что оно будет иным. Тем временем телевизионный мир франшизы расширился сериалами «Дом дракона» и «Рыцарь семи королевств». Последний уже «побил» конкурентов по оценкам для первого сезона. Сейчас он транслируется на HBO с выпуском по эпизоду каждую неделю, второй сезон — официально в разработке.

Полное интервью Джорджа Р. Р. Мартина

