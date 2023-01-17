Microsoft сделает чат-бот ChatGPT общедоступным в облаке Azure

Корпорация Microsoft заявила, что скоро добавит искусственный интеллект ChatGPT от OpenAI в свою облачную службу Azure. Компания рассматривает возможность существенно увеличить свою долю в OpenAI.

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Софтверный гигант объявил о широкой доступности своей службы Azure, которая была доступна для ограниченного круга клиентов с момента ее представления в 2021 году. Служба предоставит облачным клиентам Microsoft доступ к различным инструментам OpenAI, таким как языковая система GPT-3.5, на которой основан ChatGPT, как и инструмент Dall-E для создания изображений из текстовых подсказок. Это позволяет клиентам Azure использовать продукты OpenAI в собственных облачных приложениях, работающих в облаке.

По сообщению инсайдеров, Microsoft ведет переговоры об инвестиции $10 млрд в OpenAI. Сделка требует, чтобы компания внесла средства в течение нескольких лет, хотя окончательные условия могут измениться. Потенциальные инвестиции могут оценить OpenAI примерно в $29 млрд.

Microsoft уже является партнером OpenAI благодаря инвестициям в размере $1 млрд в 2019 году. Компания стремится получить превосходство в системах искусственного интеллекта, чтобы улучшить свои собственные продукты для конкуренции с Google, Amazon и Meta.

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ИИ ChatGPT «взорвал» интернет после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Его имитация человеческого разговора вызвала слухи о способности ИИ вытеснить профессиональных авторов и даже угрожать основному поисковому бизнесу Google. Организация, стоящая за ним, соучредителем которой являются Илон Маск и инвестор из Кремниевой долины Сэм Альтман, зарабатывает деньги, взимая с разработчиков плату за лицензирование своей технологии.

Опасения по поводу недостаточной точности ChatGPT вызвали осторожность в отношении его преждевременного использования, и школы Нью-Йорка запретили своим ученикам доступ к ChatGPT. По словам самого Альтмана, точность действительно недостаточно хороша для того, чтобы на бота можно было положиться

В настоящее время Microsoft использует Codex OpenAI для автоматизации инструмента программирования Copilot своего подразделения GitHub и добавляет эту функцию в Azure вместе с другими инструментами OpenAI. Компания хочет внедрить еще больше технологий OpenAI в свою поисковую систему Bing, офисные приложения для повышения производительности, программу для общения Teams и в ПО для обеспечения безопасности.

Источник: Bloomberg