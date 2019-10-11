GPU AMD Arcturus станет основой для ускорителей Radeon Instinct в 2020 году





Графическая архитектура AMD Navi служит основой для текущих игровых видеокарт. Вместе с тем, компания также может работать над отдельной линейкой графических процессоров для рынков искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, которая заменит линейку Radeon Instinct на базе GPU Vega в 2020 году. И одним из представителей этой линейки является GPU Arcturus. Это графическое решение неоднократно появлялось в утечках. Первые упоминания о нём датируются 2018 годом.

А одно из самых последних упоминаний было обнаружено в диагностической утилите HWiNFO (в бета-версии 6.13-3945). Кроме того, появились сведения о серии чипов AMD AI, и Arcturus, похоже, является одним из них. Семейство AI также включает и другие графические процессоры, такие как Vega 10, Vega 12 и Vega 20. Вместе с тем, в LLVM 9.0 появилась поддержка видеочипа Arcturus, который, по слухам, будет выпущен под брендом семейства GFX9 (GFX908), которые являются частью Vega.

Пока что известны лишь некоторые сведения о GPU Arcturus которые скорее являются предположениями, а не подтверждёнными сведениями. Кэш GPU коррелирует с количеством вычислительных блоков (CU). В случае GPU AMD Arcturus размер кэша был увеличен, а следовательно, и количество CU – с 64 до 128. Таким образом, количество вычислительных блоков увеличено в 2 раза по сравнению с Vega 10, что даст 8192 потоковых процессора, если AMD и далее будет использовать по 64 потоковых процессора на один блок CU.

Дополнительно появились некоторые сведения о графическом ускорителе AMD Radeon Instinct MI100, который, как предполагается, основан на GPU Arcturus. Текущий флагман AMD Radeon Instinct — MI60, основан на 7-нм графическом процессоре Vega 20. Предполагается, что новый видеочип будет изготавливаться по нормам улучшенного 7-нанометрового технологического процесса 7нм+, который AMD запустит в массовое производство в 2020 году.

Источник: wccftech