Grand Theft Auto V на консолях получила отражения с использованием трассировки лучей — но вы не увидите их в зеркалах бокового вида, сидя за рулем

Grand Theft Auto V получила отражения на основе трассировки лучей на консолях PS5 и Xbox Series X/S. Новый патч, обнаруженный Eurogamer, привносит обновление графики в режим 30 кадров в секунду, добавляя реалистичные детали машинам, персонажам, окнам и практически любым глянцевым поверхностям.

Теперь, если вы подойдете к окну, то увидите отражение вашего персонажа. В лужах и водоемах можно увидеть отражения ближайших объектов. Как и в Cyberpunk 2077, трассировка лучей делает мир игры более захватывающим.

The chrome paint job has RT reflections, it looks awesome! pic.twitter.com/KxHSTvbCXa

— Ben (@videotech_) December 13, 2022