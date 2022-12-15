Grand Theft Auto V на консолях получила отражения с использованием трассировки лучей — но вы не увидите их в зеркалах бокового вида, сидя за рулем

Grand Theft Auto V получила отражения на основе трассировки лучей на консолях PS5 и Xbox Series X/S. Новый патч, обнаруженный Eurogamer, привносит обновление графики в режим 30 кадров в секунду, добавляя реалистичные детали машинам, персонажам, окнам и практически любым глянцевым поверхностям.

Теперь, если вы подойдете к окну, то увидите отражение вашего персонажа. В лужах и водоемах можно увидеть отражения ближайших объектов. Как и в Cyberpunk 2077, трассировка лучей делает мир игры более захватывающим.

The chrome paint job has RT reflections, it looks awesome! pic.twitter.com/KxHSTvbCXa — Ben (@videotech_) December 13, 2022

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Игроки Grand Theft Auto V проверили влияние трассировки на игровой процесс. Зеркала на транспортных средствах используют новые отражения, но только когда вы не за рулем.Пролететь на вертолете мимо небоскреба, то можно увидеть его отражение в стекле, хромированные автомобили теперь точно показывают отражения.

Впечатляющие результаты трассировки лучей на консолях можно наблюдать в Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion и Spider-Man Remastered, но полноценная трассировка лучей по прежнему редкость в к консольных играх.

Fortnite также недавно получила патч до Unreal Engine 5.1 с поддержкой Lumen и Nanite. Lumen — это новый динамический инструмент глобального освещения от Epic, который работает в режиме реального времени и обеспечивает точное освещение в играх, Nanite виртуализирует геометрию.