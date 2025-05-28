Grok идет в Telegram — чатбот ИИ от xAI Илона Маска становится официальным помощником мессенджера

В своем канале Telegram Павел Дуров объявил о годовом партнерстве с xAI. Чатбот Grok будет плотно интегрирован в мессенджер.
«Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии ИИ на рынке. Мы с Илоном Маском договорились об однолетнем партнерстве, чтобы предоставить чатбот Grok от xAI более миллиарда наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram. Это также укрепляет финансовое положение Telegram: мы получим $300 млн и капитал от xAI, а также 50% дохода от подписок xAI, проданных через Telegram», — пишет Дуров.
Grok будет действительно глубоко встроен в Telegram, и закреплен у всех пользователей по умолчанию. Благодаря интеграции Grok сможет:
- Резюмировать содержание больших сообщений и текстовых файлов
- Изменять стиль сообщения и добавлять в них детали
- Отвечать на вопросы прямо из поиска Telegram
- Осуществлять фактченкинг сообщений каналов, как это происходит в X
- Модерировать групповые чаты
- Создавать наклейки и аватары
Анонсированный функционал действительно очень широкий. По отзывам пользователей, Grok в целом хорошо справляется с проверкой фактов и поиском информации. Но в последнее время в ответах бота случались интересные вещи. Компания xAI говорит, что странное поведение было вызвано несанкционированным вмешательством. Также следует помнить, что все без исключения языковые модели ИИ иногда подвержены «галлюцинациям».
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