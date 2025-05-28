Grok идет в Telegram — чатбот ИИ от xAI Илона Маска становится официальным помощником мессенджера

Раздел Технологии выходит при поддержке

В своем канале Telegram Павел Дуров объявил о годовом партнерстве с xAI. Чатбот Grok будет плотно интегрирован в мессенджер.

«Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии ИИ на рынке. Мы с Илоном Маском договорились об однолетнем партнерстве, чтобы предоставить чатбот Grok от xAI более миллиарда наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram. Это также укрепляет финансовое положение Telegram: мы получим $300 млн и капитал от xAI, а также 50% дохода от подписок xAI, проданных через Telegram», — пишет Дуров.

Grok будет действительно глубоко встроен в Telegram, и закреплен у всех пользователей по умолчанию. Благодаря интеграции Grok сможет:

Резюмировать содержание больших сообщений и текстовых файлов

Изменять стиль сообщения и добавлять в них детали

Отвечать на вопросы прямо из поиска Telegram

Осуществлять фактченкинг сообщений каналов, как это происходит в X

Модерировать групповые чаты

Создавать наклейки и аватары

Анонсированный функционал действительно очень широкий. По отзывам пользователей, Grok в целом хорошо справляется с проверкой фактов и поиском информации. Но в последнее время в ответах бота случались интересные вещи. Компания xAI говорит, что странное поведение было вызвано несанкционированным вмешательством. Также следует помнить, что все без исключения языковые модели ИИ иногда подвержены «галлюцинациям».

Раздел Технологии выходит при поддержке

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