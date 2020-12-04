Грядущий флагманский CPU Intel Core i9-11900K (Rocket Lake-S) в тесте Ashes of the Singularity уступил нынешнему флагману AMD Ryzen 9 5950X





Инсайдер APISAK смог обнаружить упоминание процессора Intel Rocket Lake-S в базе данных теста GPU из Ashes of the Singularity. Выявленный процессор работал на частоте 3,5 ГГц, однако информация о частоте в режиме Turbo не уточняется. Эта частота оказалась на 200 МГц ниже по сравнению с нынешним флагманским чипом.

Согласно имеющейся информации, флагманский процессор следующего поколения Intel Rocket Lake-S получит 8-ядерное исполнение и поддержку 16 потоков инструкций. Для процессоров Core 11-го поколения будут использоваться вычислительные ядра на базе новой архитектуры Cypress Cove. Архитектура новых процессоров предусматривает использование меньшего количества вычислительных ядер, по сравнению с чипами нынешнего 10-го поколения (Comet Lake-S). Таким образом, флагманский процессор следующего поколения – Intel Core i9-11900K – будет иметь на 2 вычислительных ядра (и на 4 потока инструкций) меньше, чем у нынешнего флагмана. Вместе с тем, за счёт существенного прироста показателя количества выполняемых за такт инструкций (IPC) ожидается, что удастся нивелировать потерю двух ядер в многопоточной производительности, а однопоточная производительность будет заметно выше. Ранее опубликованный результат теста в Geekbench подтвердил, что однопоточная производительность у 8-ядерного процессора Intel Rocket Lake-S действительно выше, чем у Intel Core i9-10900K, но многоядерный тест продемонстрировал отставание чипа с меньшим количеством ядер.

Теперь же удалось оценить эффективность процессора Intel Core i9-11900K в тесте Ashes of the Singularity. Во время двух тестовых запусков в разрешении 1920×1080 точек с настройками Crazy данный чип продемонстрировал результат 6400 баллов (64,7 кадра в секунду) и 6200 баллов (62,7 кадра в секунду). Пользователи с нынешним флагманским процессором конкурента AMD Ryzen 9 5950X ответили APISAK собственными результатами. Отмечается, что при таких же условиях тестирования процессор Ryzen 9 5950X набирает 7100 баллов (71,9 кадра в секунду). Таким образом, по сравнению с лучшим результатом Intel Core i9-11900K, процессор AMD Ryzen 9 5950X демонстрирует преимущество на 11%.

Как ожидается, процессоры Intel Rocket Lake-S дебютируют в следующем году, примерно, в марте. Они получат разъём LGA1200 и будут использоваться совместно с чипсетами серии Intel 500 и сохранят совместимость с материнскими платами на базе чипсетов серии Intel 400. Эти устройства получат поддержку интерфейса PCI-Express 4.0.

Источник: videocardz