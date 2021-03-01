Характеристики серверных CPU AMD EPYC Genoa (Zen4) — до 96 ядер, сокет SP5 (LGA6096), поддержка AVX3-512, 12-канальный контроллер DDR5 и TDP 320 Вт

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Как сообщают осведомлённые источники, грядущие процессоры AMD EPYC Genoa на базе архитектуры Zen4 получат до 96 вычислительных ядер и поддержку до 192 потоков инструкций. Кроме того, для них предусмотрена поддержка 12-канальной оперативной памяти DDR5 (до DDR5) и PCI Gen5. Системы с одним процессором обеспечат возможность использования 128 линий PCIe 5.0, а двухпроцессорные конфигурации – 160 линий PCIe 5.0.

96-cores (192 threads)

12-channel DDR5-5200

128 PCIe 5.0 lanes (160 for 2P)

320W TDP (cTDP 400W) 🔥

SP5 (LGA-6096) socket Genoa everyone 😍 — ExecutableFix (@ExecuFix) February 28, 2021

Процессоры AMD EPYC Genoa будут использовать разъём подключения SP5, который имеет более квадратную форму по сравнению с SP3. Все процессоры EPYC на базе разъёма SP3 были явно прямоугольными (LGA4094). Судя по имеющейся информации, новый сокет (LGA6096) будет иметь на 2002 контакта больше, чем нынешняя версия.

Также сообщается, что процессоры EPYC на базе архитектуры Zen4 будут включать до 12 чиплетов, каждый из которых содержит по 8 вычислительных ядер. Также в процессорах Genoa предусмотрено использование отдельного чиплета для обслуживания операций ввода-вывода. Таким образом, для наращивания количества ядер в процессорах AMD решила увеличивать не количество ядер в чиплетах, а количество самих чиплетов в упаковке процессора.

7001 “Naples” 7002 “Rome” 7003 “Milan” 7004 “Genoa” Год выхода 2017 2019 2021 2022 Архитектура 14-нм Zen 7-нм Zen2 7-нм Zen3 5-нм Zen4 Разъём SP3 (LGA4094) SP3 (LGA4094) SP3 (LGA4094) SP5 (LGA-6096) Модули 4x CCD 8x CCD + 1x I/0 8x CCD + 1x I/O 12x CCD + 1x I/O Ядра/потоки до 32/64 до 64/128 до 64/128 до 96/192 Частота до 3,8 ГГц до 3,9 ГГц до 4,1 ГГц нд Память 8-к DDR4-2666 ECC 8-к DDR4-3200 ECC 8-к DDR4-3200 EEC 12-к DDR5-5200 ECC Линии PCIe 128x Gen3 128x Gen4 128x Gen4 128x Gen5 TDP до 200 Вт до 280 Вт до 280 Вт до 320 Вт

Флагманский процессор EPYC 7004, включающий 96 ядер, получит TDP по умолчанию на уровне 320 Вт с настраиваемой потребляемой мощностью до 400 Вт. Это на 40 Вт больше, чем было предусмотрено для чипов серий Rome и Milan. Для производства таких чипов планируется использовать 5-нанометровый технологический процесс.

Вместе с тем, процессоры AMD EPYC Genoa получат поддержку наборов инструкций AVX3-512 и BFLOAT16. Оба этих набора применяются в задачах глубокого обучения. Поддержка AVX 512 на процессорах и ускорителях Intel является одним из ключевых преимуществ перед серией AMD EPYC. Таким образом, скоро процессоры обоих чипмейкеров сравняются в своих возможностях.

Как ожидается, четвёртое поколение процессоров AMD EPYC будет представлено в 2022 году.

Источник: videocardz 1, 2