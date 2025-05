HBO выключила комментарии к фото новых Гарри, Рона и Гермионы в Instagram

Вчера HBO официально представила главный актерский состав сериала о Гарри Поттере — трио детей, которые сыграют новых Рона, Гермиону и Гарри — и заранее выключила комментарии под публикацией с их фото.

Учитывая то, что представление взрослых актеров не обошлось без хейта (в основном по поводу выбора темнокожего Снейпа), решение понятно — компания пытается защитить детей от агрессии. Стоит отметить, что ни под одним другим постом HBO комментарии не прятали, включая фотографии Беллы Рамзи и Кейтлин Дивер, которых ранее активно критиковали за несоответствие ролям Элли и Эбби в сериале The Last Of Us. Напомним, что Рамзи из-за хейта пришлось даже удалиться из соцсетей.

Что интересно, подобные решения приняли и некоторые другие аккаунты в Twitter, которые пишут о кино: в профиле DiscussingFilm с сообщением о новых актерах сериала о Гарри Поттере ограничено комментарии, тогда как страница Culture Crave, очевидно, удаляет наиболее агрессивные, поскольку некоторые недоступны для просмотра.

На данный момент первые полноценные реакции можно посмотреть в аккаунте сайта Variety, где фаны критикуют выбор актеров без опыта, предсказывают «интересные моменты» в будущем сериале с комментариями Малфоя о грязнокровке и в целом «падение франшизы». Некоторые вместо этого выступают в защиту актерского трио, сочувствуя, что те получили свои роли в эпоху «свободной ненависти в интернете».

Напомним, что Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон — Гермиону Грейнджер, а Алистер Стаут — Рона Уизли. Для последнего роль станет дебютной, тогда как Маклафлин играл в комедии «Grow», а Стэнтон — в мюзикле «Матильда», который выходил на Вест-Энде с 2023 по 2024 год.

Взрослый актёрский состав включает Паапу Эссиеду (Северус Снейп), Джанет МакТир (Минерва МакГонегел), Джона Литгоу (Албус Дамблдор), Ника Фроста (Рубеус Хегрид), Люка Таллона (Квиринус Квирелл) и Пола Уайтхауса (Аргус Филч). Шоуранеры настроены создать «достоверную» адаптацию книг и покажут взрослых персонажей моложе, чем в оригинальных фильмах, чтобы «соблюсти канон Роулинг» — речь идет в частности о семейке Дурслей и Снейпе, которому в первой книге исполнился всего 31 год.

Сериал будет состоять из 7 сезонов, а его производство займет не менее 10 лет. Съемки первого планируют на лето, а премьера должна состояться уже в 2027 году.