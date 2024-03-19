Новости Игры 19.03.2024 в 17:24 comment views icon

Hi-Fi RUSH вышла на PS5 — и получила 91 балл на Metacritic против 87 баллов у версии для Xbox Series

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

19 марта нашумевший ритм-боевик Hi-Fi RUSH вышел на PS5 — и довольно иронично, что вторая игра от внутренних студий Microsoft, которую выпустили на PlayStation, сейчас имеет более высокий рейтинг на Metacritic, чем версия для Xbox Series X|S (91/100 против 87 баллов).

Первые оценки версии Hi-Fi RUSH для PS5 для PS5

В украинском PS Store стандартное издание стоит 599 грн, а Deluxe с дополнительным контентом — 799 грн. Обратите внимание, с украинской локализацией в игре, к сожалению, не сложилось.

Hi-Fi RUSH вышла на PS5 — и получила 91 балл на Metacritic против 87 баллов у версии для Xbox Series

Так, на данный момент рейтинг PS5-версии Hi-Fi RUSH на Metacritic основывается лишь на 8 обзорах (против 63 обзоров на Xbox Series), поэтому вполне вероятно, что с появлением большего количества рецензий оценка на PlayStation упадет (или возрастет?), но ситуация от этого не становится менее комичной. Критикам порт очень понравился, особенно они похвалили стабильный фреймрейт 60fps с близким к 4K разрешением и дополнительные особенности геймпада DualSense, в частности адаптивные триггеры и тактильный отклик.

Hi-Fi RUSH вышла на PS5 — и получила 91 балл на Metacritic против 87 баллов у версии для Xbox Series

Трейлер к релизу Hi-Fi RUSH на PS5

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Hi-Fi RUSH — стильный музыкальный привет с геймдизайном образца лучших 00-х от Tango Gameworks (The Evil Within и Ghostwire: Tokyo) и Bethesda Softworks. Релиз в январе 2023 года на ПК и Xbox Series X|S стал настоящей неожиданностью, но очень быстро игра покорила сердца критиков и геймеров. Проект, среди прочего, отличает яркая мультяшная графика и примитивно простой юмор (от этого игра только выигрывает и выглядит еще лучше).

Главный герой Hi-Fi RUSH — «будущая рок-звезда» Чай, которому во время биопротезирования руки по тестовой программе случайно вживляют музыкальный плеер в сердце, благодаря чему он начинает чувствовать «ритм мира». Объявленный «неисправным» и преследуемый мегакорпорацией Vandelay, которая его изменила, юноша заручается поддержкой других героев, среди которых — робот-кот по имени 808, способный визуализировать ритм, и невидимая союзница Пепперминт. Они объединяются против Vandelay, чтобы положить конец ее планам по контролю населения. Hi-Fi RUSH, которая выглядит как смесь Devil May Cry и Guitar Hero, определенно достойна внимания и вполне способна порадовать несколько замечательных вечеров.

Остается вспомнить — в конце февраля Microsoft представила обновленную мультиплатформенную стратегию Xbox, которая предусматривает перенос отдельных эксклюзивов экосистемы Xbox на PS5 и Nintendo Switch. В первую волну вошли четыре игры Xbox Game Studio — Pentiment, Hi-Fi RUSH, Sea of Thieves и Grounded. Детективная адвенчура Pentiment от Obsidian вышла первой 22 февраля, а в апреле ждем Grounded (16 апреля) и Sea of Thieves (30 апреля).

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