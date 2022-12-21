High on Life — крупнейший запуск 2022 года в Xbox Game Pass и самый успешный старт среди одиночных игр за всю историю сервиса

Как сообщает Microsoft в новостях Xbox Wire, игра High On Life стала самый крупным запуском Xbox Game Pass в 2022 году, а также крупнейшим запуском сторонней игры в Game Pass и наибольшим запуском однопользовательской игры в истории сервиса. Такой вывод основан на количестве часов, проведенных в игре пользователями за первые пять дней после выпуска.

«Это был наш первый запуск игры в Game Pass, — сказал Майк Фридли, директор студии и главный операционный директор Squanch Games, — и мы были поражены реакцией игроков, которые сделали нас самой популярной игрой в Game Pass. Проходите прямо сейчас. Когда Squanch Games была создана, она должна была делать игры, в которые мы сами хотели играть, и Game Pass помогает нам найти игроков, которые тоже хотят играть в эти игры».

Игра рассказывает историю обычного подростка, который оказывается втянутым в галактический конфликт после того, как инопланетный картель обнаруживает, что людей можно использовать как наркотик. Единственный выход – стать охотником за головами и уничтожить весь картель, спасая человечество. Игра High on Life – классический шутер с легкой ролевой механикой и резким юмором, который пользуется огромным успехом у поклонников по всему миру.

«High On Life – невероятно уникальная игра, которой мы давно интересовались, — считает Мэтт Перси, генеральный менеджер по планированию контента в Xbox. — Это фантастика, что так много участников Game Pass прыгают в него при запуске, чтобы лично испытать историю Squanch перед праздниками».

В подкасте с Ларри Хрибом один из создателей игры Джастин Ройланд (который также является соавтором известного мультсериала «Рик и Морти») рассказал, как много интересного таит игра и призвал игроков «сойти с золотого пути» [прохождение сюжета] в поисках множества глубоко скрытых деталей и секретов. Вдохновленная вкусами Ройланда, в том числе такими играми, как Fallout 3, команда сделала все возможное, чтобы создать интересных дополнительных персонажей и детали мира, отражающих решения игроков.

Игра High On Life уже вышла для Xbox One, Xbox Series X|S и для компьютеров на Windows, а также доступна в составе Xbox Game Pass и PC Game Pass.