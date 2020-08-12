Финская HMD Global, выпускающая смартфоны Nokia, привлекла $230 млн инвестиций от Google, Qualcomm и Nokia





Финская компания HMD Global, успешно возродившая бренд Nokia на рынке смартфонов более трех лет назад, сообщила об успешном закрытии очередного раунда финансирования серии A2 размером $230 млн, в котором поучаствовали Google, Qualcomm и Nokia Technologies (потребительское подразделение финской Nokia).

Этот раунд примечателен не только суммой инвестиций, но и составом инвесторов. И хотя HMD Global не раскрывает имена всех инвесторов и подробности о размере инвестиций каждого из участников, он дает примерное представление о том, как дальше будет развиваться бренд Nokia.

Компания сообщает, что планирует расширить свой ассортимент, выпустив больше моделей смартфонов с поддержкой 5G, а также выйти на новые рынки, включая Бразилию, Индию и Африку. Учитывая продолжающийся конфликт между США и Huawei, интерес Google и Qualcomm к HMD Global вполне понятен с коммерческой точки зрения. В программе Android One компания HMD Global, как известно, основной и сейчас чуть ли не единственный партнер Google среди именитых производителей. Для бизнеса Qualcomm, пострадавшего от американских санкций в отношении Huawei, сближение с финской фирмой HMD Global, главный офис и серверы которой находятся на территории Европы, как нельзя выгодно во всех отношениях.

В ходе последнего раунда в мае 2018 года HMD Global привлекла $100 млн, тогда компанию оценивали в $1 млрд. На тот момент у самой компании Nokia не было прямых инвестиций в HMD Global. Теперь же Nokia вложилась в HMD Global через собственное подразделение Nokia Technologies. К слову, HMD Global была основана бывшими руководителями Nokia — в 2016 году она выкупила у Microsoft права на использование бренда Nokia на рынке мобильных телефонов и планшетов на 10 лет. Сама Microsoft, как мы помним, купила мобильный бизнес Nokia за $7,2 млрд в 2013 году, и, потерпев сокрушительное поражение на мобильном рынке, через два года просто списала проблемный актив.

Как отмечает TechCrunch, с 2016 года компания HMD Global отгрузила свыше 240 млн устройств. В 2019 году HMD Global реализовала 70 млн устройств, включая обычные мобильные телефоны.

В этом году HMD Global выпускает новые смартфоны не так часто, как в предыдущих годах. Еще до пандемии в прошлом году резкий рост сменился не менее резким падением: в первом квартале этого года компания отгрузила всего 1,7 млн смартфонов против 2,8 млн в четвертом квартале 2019 года и 4,8 млн во втором квартале 2019 года. Сейчас бренд Nokia занимает 13 место в списке крупнейших поставщиков со скромной долей рынка в 1%. И тут невольно вспоминается смелое заявление HMD Global конца 2018 года вывести бренд Nokia в топ-5 крупнейших поставщиков смартфонов через 3-5 лет.

Не так давно вышел Nokia 8.3 5G — первый 5G-смартфон бренда на базе SoC Snapdragon 765G. С тех пор HMD Global выпустила еще несколько бюджетных смартфонов и обычных телефонов (1 и 2). До конца этого года помимо флагманского устройства Nokia 9.3. PureView ожидается еще несколько моделей.

Будем надеяться, что свежие инвестиции в итоге помогут HMD Global вернуться к росту и вывести бренд Nokia поближе к нынешним лидерам рынка.

Источник: TechCrunch и Venturebeat