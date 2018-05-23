MediaTek анонсировала 12 нм 8-ядерный процессор среднего класса Helio P22, который появится в смартфонах уже в июле

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Компания MediaTek анонсировала сегодня новую систему-на-чипе Helio P22 для смартфонов среднего класса, которая получила ряд возможностей процессоров флагманских смартфонов.

Система на чипе MediaTek Helio P22 содержит восемь ядер ARM Cortex-A53 с максимальной рабочей частотой 2,0 ГГц. Функционально чипсет поддерживает двойные камеры в максимальной конфигурации 13 Мп + 8 Мп. Процессор можно будет установить в смартфон, обладающий экраном с разрешением 1600×720 точек и соотношением сторон 20:9.

Поддерживаются модули Dual-SIM, LTE, 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и GPS/GLONASS. Как и другие новые процессоры, MediaTek Helio P22 умеет поддерживать функции на основе искусственного интеллекта, построенные на популярных фреймворках TensorFlow, TF Lite и Caffe. Таким образом можно научить смартфон узнавать пользователя в лицо (Face ID), эмулировать эффекты двойной камеры, используя единичный фотомодуль и т.д.

Новинку будет выпускать контрактный производитель TSMC по 12 нм техпроцессу FinFET, а первые смартфоны на основе этого чипа должны выйти на рынок уже в июне 2018 года.

Источник: GSMarena