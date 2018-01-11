HMD Global зарегистрировала торговую марку Asha, под которой Nokia когда-то выпускала простенькие сенсорные телефоны

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Финская компания HMD Global уже достигла определенных успехов в возрождении Nokia на рынке смартфонов и сейчас, похоже, ищет новые пути удержания импульса и дальнейшего наращивания продаж.

Судя по всему, HMD удалось заполучить права на еще один достаточно известный бренд, что должно помочь финской компании еще сильнее нарастить продажи в будущем. Речь о бренде Asha, который изначально принадлежал Nokia, а затем перешел Microsoft вместе с мобильным бизнесом финнов. В базе данных европейского патентного бюро European Union Intellectual Property Office (EUIPO) появилась информация о том, что HMD закрепила за собой права на использование этой торговой марки.

Напомним, под брендом Asha компания Nokia выпускала простые мобильные телефоны, которые благодаря своей доступности неплохо продавались.

Отметим, что никаких официальных заявлений HMD Global пока не делала и пока неясно, получила ли компания разрешение Microsoft на использование этой торговой марки. Вероятнее всего, что необходимые договоренности все же есть, иначе как HMD сумела это провернуть. Главный вопрос сейчас в том, планирует ли HMD возрождать бренд Asha и когда могут выйти новые устройства Asha?

Источник: EUIPO и phonearena