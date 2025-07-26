Новости Кино 26.07.2025 comment views icon

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»: трейлер 3 сезона, который напоминает Resident Evil 4 — сериал продлили на 4 сезон

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»: трейлер 3 сезона, который напоминает Resident Evil 4 — сериал продлили на 4 сезон

Звезда «Ходячих мертвецов» / The Walking Dead Норман Ридус возвращается в новом сезоне своего сольного спин-оффа — и на этот раз действия разворачиваются в Испании. AMC показала первый полноценный трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» / The Walking Dead: Daryl Dixon во время Comic-Con 2025 в Сан-Диего. Атмосфера в нем изрядно напоминает Resident Evil 4 — зомби, глухой испанский городок, местный «король» и герой-одиночка, который спасает людей.

В трейлере видно, как Дэрил (Норман Ридус) и Кэрол (Мелисса МакБрайд) пытаются вернуться домой. Они покидают постапокалиптический Лондон на лодке — благодаря персонажу Стивена Мерчанта, «последнему англичанину в Англии». Но после шторма пара оказывается на побережье Солац-дель-Мар в Испании. Там — не меньший ужас, чем в Великобритании: местные жители вынуждены отдавать своих дочерей в обмен на грузовики с оружием. Эта варварская практика — идеальная задача для Дэрила, который никогда не стоит в стороне от зла.

Да, в трейлере нет доктора Сальвадора с бензопилой, как в Resident Evil 4, но атмосфера похожа — чужак из Америки противостоит дикому режиму в изолированном поселении, где царят зомби. И Дэрил справляется с этим, как всегда, молчаливо и решительно.

Во время Comic-Con 2025 создатели сериала объявили, что уже продолжили «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» на четвертый и финальный сезон. Съемки стартуют в июле этого года в Испании. В мероприятии приняли участие актеры Норман Ридус и Мелисса МакБрайд, продюсер Скотт Гимпл и шоураннер Дэвид Зейбел. Они заверили, что зрителям еще будет чем удивляться.

«Путешествие Дэрила Диксона было невероятным. Я благодарю каждого поклонника, который присоединился к нам в этом путешествии», — сказал Ридус в своем заявлении. «Для нас было честью создать эту историю для этих персонажей, и мы очень благодарны за то, как она была воспринята. Ваша любовь и поддержка сделали каждое мгновение стоящим того. Этот финал — это не просто завершение; это празднование того, что мы все разделили вместе. Продолжайте нести эту любовь вперед — путешествие Дэрила еще далеко не закончено».

Премьера третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» состоится на AMC и AMC+ 7 сентября.

Фанатам вселенной «Ходячих мертвецов» также может быть интересно, что другой спин-офф о двух других популярных персонажах также продлили на новый сезон. Ранее в этом месяце авторы рассказали, что приключения Нигана и Мэгги будут продолжаться в третьем сезоне «Ходячие мертвецы: Город мертвых».

Источник: gamesradar 1, 2

Популярные новости

«Реанимация» NVIDIA RTX 5090 с треснувшей платой — когда «пациент» этого стоит, а «операция» выявляет скрытые недостатки
Новый тест отличает текст ИИ с точностью 96% и 1% погрешности, — Мичиганский университет
Украина ввела санкции против 60 криптовалютных компаний, которые помогали рф отмывать деньги
Капитализация NVIDIA достигла $4 трлн
Гроза улиц: электросамокат Bo The Turbo за $30 000 разгоняется до 160 км/ч
Трейлер и постеры персонажей «Мортал Комбат 2» — два мира сошлись в кровавом турнире
Представлен Geely Galaxy A7 — гибридный седан с запасом хода более 2100 км и ценой от $14,5 тыс.
ИИ без контроля политкорректности: xAI объяснила, почему бот Илона Маска Grok хвалил Гитлера
Как в носу: в Корее создали фильтр пыли со слизью для ПК
Почему материя «выжила» в столкновении с антиматерией? Ученые близки к разгадке нарушения симметрии Вселенной
«Реанимация» AMD Ryzen 7 5800X за $30 — случай преждевременной деградации процессора
Конфеты из воздуха — китайцы превращают CO₂ в пищу
Razer выпустила мышь Cobra HyperSpeed с 26 000 DPI
Honda показала Super EV Concept — компактный городской электрокроссовер
Исследование: YouTube намеренно рекомендует веселые видео людям, которые смотрят политический контент
Lisuan G100: китайская видеокарта опередила NVIDIA RTX 4060
Nothing представила часы CMF Watch 3 Pro — ChatGPT и 13 дней автономности за $99
Аккумуляторы будущего: срок работы квантовых батарей увеличили в 1000 раз
Теперь не оштрафуют за несвоевременное обновление данных в ТЦК — но есть нюансы
Один слабый пароль уничтожил компанию со 158-летней историей и оставил без работы 700 человек
В США представили первый в мире квантовый электронно-фотонный чип на кристалле
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить