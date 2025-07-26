«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»: трейлер 3 сезона, который напоминает Resident Evil 4 — сериал продлили на 4 сезон

Звезда «Ходячих мертвецов» / The Walking Dead Норман Ридус возвращается в новом сезоне своего сольного спин-оффа — и на этот раз действия разворачиваются в Испании. AMC показала первый полноценный трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» / The Walking Dead: Daryl Dixon во время Comic-Con 2025 в Сан-Диего. Атмосфера в нем изрядно напоминает Resident Evil 4 — зомби, глухой испанский городок, местный «король» и герой-одиночка, который спасает людей.

В трейлере видно, как Дэрил (Норман Ридус) и Кэрол (Мелисса МакБрайд) пытаются вернуться домой. Они покидают постапокалиптический Лондон на лодке — благодаря персонажу Стивена Мерчанта, «последнему англичанину в Англии». Но после шторма пара оказывается на побережье Солац-дель-Мар в Испании. Там — не меньший ужас, чем в Великобритании: местные жители вынуждены отдавать своих дочерей в обмен на грузовики с оружием. Эта варварская практика — идеальная задача для Дэрила, который никогда не стоит в стороне от зла.

Да, в трейлере нет доктора Сальвадора с бензопилой, как в Resident Evil 4, но атмосфера похожа — чужак из Америки противостоит дикому режиму в изолированном поселении, где царят зомби. И Дэрил справляется с этим, как всегда, молчаливо и решительно.

Во время Comic-Con 2025 создатели сериала объявили, что уже продолжили «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» на четвертый и финальный сезон. Съемки стартуют в июле этого года в Испании. В мероприятии приняли участие актеры Норман Ридус и Мелисса МакБрайд, продюсер Скотт Гимпл и шоураннер Дэвид Зейбел. Они заверили, что зрителям еще будет чем удивляться.

«Путешествие Дэрила Диксона было невероятным. Я благодарю каждого поклонника, который присоединился к нам в этом путешествии», — сказал Ридус в своем заявлении. «Для нас было честью создать эту историю для этих персонажей, и мы очень благодарны за то, как она была воспринята. Ваша любовь и поддержка сделали каждое мгновение стоящим того. Этот финал — это не просто завершение; это празднование того, что мы все разделили вместе. Продолжайте нести эту любовь вперед — путешествие Дэрила еще далеко не закончено».

Премьера третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» состоится на AMC и AMC+ 7 сентября.

Фанатам вселенной «Ходячих мертвецов» также может быть интересно, что другой спин-офф о двух других популярных персонажах также продлили на новый сезон. Ранее в этом месяце авторы рассказали, что приключения Нигана и Мэгги будут продолжаться в третьем сезоне «Ходячие мертвецы: Город мертвых».

Источник: gamesradar 1, 2