Hollow Knight Silksong в день релиза и другие: раскрыт сентябрьский каталог Game Pass

В сентябре Xbox Game Pass получит «большого игрока» — в день релиза появится Hollow Knight: Silksong. Всего библиотека получит шесть игр.

Самой ожидаемой стал сиквел Team Cherry о воительнице Хорнет, которая попадет в новое падшее Королевство с десятками новых боссов и 160+ врагов. Silksong будет стоить всего $20, но релиз будет не ровно в полночь. Теперь игра станет доступной сразу на консолях, ПК и в облаке для подписчиков Game Pass Ultimate и ПК Game Pass.

Но Silksong — не единственная новинка этого месяца. Например, вместе с продолжением легендарной Hollow Knight появится красивая Nine Sols. В списке 10 интересных метроидваний, которые вы могли пропустить, мы отметили приятную графику Nine Sols и боевую систему из Sekiro, где все построено вокруг парирования.

Весь список Game Pass на сентябрь 2025 года

2 сентября — I Am Your Beast (Xbox Series X|S, ПК, Cloud)

3 сентября — Nine Sols (Xbox Series X|S)

4 сентября — Hollow Knight: Silksong (консоль, ПК, Cloud)

4 сентября — Cataclismo (ПК)

10 сентября — PAW Patrol World (консоль, ПК, Cloud)

16 сентября — RoadCraft (Xbox Series X|S и Cloud)

А вот 15 сентября библиотеку оставят три проекта:

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

All You Need is Help

Wargroove 2

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie

Тем временем в PS Store продолжается распродажа «На старт, внимание, давайте играть!». Там можно найти TEKKEN 7, Dead Island 2 и сотни других со скидками до -90%.