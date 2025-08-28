В PS Store продолжается распродажа "На старт, внимание, давайте играть!" — TEKKEN 7, Dead Island 2 и другие со скидками до -90%

В PS Store стартовала последняя летняя распродажа 2025 года «На старт, внимание, давайте играть!«. На нем можно найти 2+ тыс. игр, дополнений или скинов.
На распродаже PS Store традиционно можно найти популярные ААА-проекты, скидки на которые достигают от 20% до 95%. Хотя точная дата завершения не указана, подобные сезонные распродажи обычно длятся 2-3 недели, поэтому стоит поторопиться, чтобы не пропустить скидки.
ITC.ua традиционно подготовил подборку игр для PS5 и PS4, которые можно найти по приятным ценам. На этот раз два списка — от ₴400 и до ₴400.
Игры дороже ₴400 на распродаже PS Store
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Deluxe Edition — ₴1 754 (-35%)
- Grand Theft Auto 5 — ₴1 208 (-50%)
- Ready or Not — ₴1 199 (-20%)
- Banishers: Ghosts of New Eden — ₴1 199 (-50%)
- Age of Empires 2: Definitive Edition Premium Edition — ₴1 049 (-30%)
- Alone in the Dark – Digital Deluxe Edition — ₴1 049 (-30%)
- A Plague Tale: Requiem — ₴719 (-60%)
- Blasphemous + Blasphemous 2 Bundle — ₴674 (-50%)
- Aliens: Dark Descent — ₴599 (-60%)
- Alan Wake 2 Deluxe Edition — ₴594 (-70%)
- Death Stranding: Director’s Cut — ₴559 (-60%)
- Sea of Thieves — ₴515 (-50%)
- Destiny 2: Legacy Collection — ₴499 (-80%)
- Dead Space — ₴479 (-80%)
- RoboCop: Rogue City — ₴449 (-75%)
- Alien: Isolation — The Collection — ₴412 (-75%)
- Destroy All Humans! — ₴419 (-60%)
Игры дешевле ₴400 на распродаже PS Store
- Dredge — ₴399 (-50%)
- TEKKEN 7 — ₴389 (-85%)
- Destroy All Humans! 2 – Reprobed: Single Player — ₴379 (-60%)
- A Plague Tale: Innocence — ₴359 (-70%)
- Mafia: Trilogy — ₴359 (-80%)
- Dead Island 2 — ₴311 (-40%)
- Crysis Remastered — ₴299 (-70%)
- DmC Devil May Cry: Definitive Edition — ₴299 (-75%)
- BioShock: The Collection — ₴299 (-80%)
- Dragon Age: Inquisition Deluxe Edition — ₴279 (-60%)
- Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle — ₴262 (-75%)
- Mass Effect Legendary Edition — ₴219 (-90%)
- South Park: The Fractured but Whole — ₴189 (-80%)
- Batman: Arkham Collection — ₴179 (-90%)
- Tom Clancy’s The Division 2 — ₴171 (-80%)
- The Evil Within Digital Bundle — ₴131 (-60%)
- Dishonored 2 — ₴129 (-80%)
Отметим, в Steam параллельно продолжается фестиваль «стрелялок» от третьего лица в Steam. Там можно найти Max Payne, The Last of Us Part 1 и другие тайтлы.
