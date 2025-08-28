Новости Игры 28.08.2025 comment views icon

В PS Store продолжается распродажа "На старт, внимание, давайте играть!" — TEKKEN 7, Dead Island 2 и другие со скидками до -90%

Маргарита Юзяк

В PS Store продолжается распродажа "На старт, внимание, давайте играть!" — TEKKEN 7, Dead Island 2 и другие со скидками до -90%

В PS Store стартовала последняя летняя распродажа 2025 года «На старт, внимание, давайте играть!«. На нем можно найти 2+ тыс. игр, дополнений или скинов.

На распродаже PS Store традиционно можно найти популярные ААА-проекты, скидки на которые достигают от 20% до 95%. Хотя точная дата завершения не указана, подобные сезонные распродажи обычно длятся 2-3 недели, поэтому стоит поторопиться, чтобы не пропустить скидки.

ITC.ua традиционно подготовил подборку игр для PS5 и PS4, которые можно найти по приятным ценам. На этот раз два списка — от ₴400 и до ₴400.

Игры дороже ₴400 на распродаже PS Store

  • Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Deluxe Edition — ₴1 754 (-35%)
  • Grand Theft Auto 5 — ₴1 208 (-50%)
  • Ready or Not — ₴1 199 (-20%)
  • Banishers: Ghosts of New Eden — ₴1 199 (-50%)
  • Age of Empires 2: Definitive Edition Premium Edition — ₴1 049 (-30%)
  • Alone in the Dark – Digital Deluxe Edition — ₴1 049 (-30%)
  • A Plague Tale: Requiem — ₴719 (-60%)
  • Blasphemous + Blasphemous 2 Bundle — ₴674 (-50%)
  • Aliens: Dark Descent — ₴599 (-60%)
  • Alan Wake 2 Deluxe Edition — ₴594 (-70%)
  • Death Stranding: Director’s Cut — ₴559 (-60%)
  • Sea of Thieves — ₴515 (-50%)
  • Destiny 2: Legacy Collection — ₴499 (-80%)
  • Dead Space — ₴479 (-80%)
  • RoboCop: Rogue City — ₴449 (-75%)
  • Alien: Isolation — The Collection — ₴412 (-75%)
  • Destroy All Humans! — ₴419 (-60%)

Игры дешевле ₴400 на распродаже PS Store

  • Dredge — ₴399 (-50%)
  • TEKKEN 7 — ₴389 (-85%)
  • Destroy All Humans! 2 – Reprobed: Single Player — ₴379 (-60%)
  • A Plague Tale: Innocence — ₴359 (-70%)
  • Mafia: Trilogy — ₴359 (-80%)
  • Dead Island 2 — ₴311 (-40%)
  • Crysis Remastered — ₴299 (-70%)
  • DmC Devil May Cry: Definitive Edition — ₴299 (-75%)
  • BioShock: The Collection — ₴299 (-80%)
  • Dragon Age: Inquisition Deluxe Edition — ₴279 (-60%)
  • Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle — ₴262 (-75%)
  • Mass Effect Legendary Edition — ₴219 (-90%)
  • South Park: The Fractured but Whole — ₴189 (-80%)
  • Batman: Arkham Collection — ₴179 (-90%)
  • Tom Clancy’s The Division 2 — ₴171 (-80%)
  • The Evil Within Digital Bundle — ₴131 (-60%)
  • Dishonored 2 — ₴129 (-80%)

Отметим, в Steam параллельно продолжается фестиваль «стрелялок» от третьего лица в Steam. Там можно найти Max Payne, The Last of Us Part 1 и другие тайтлы.

