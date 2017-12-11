Honor дразнит новым смартфоном с четырьмя камерами, который представят уже послезавтра

Еще не прошло и двух недель с момента анонса флагманского смартфона Honor V10, а суббренд китайского производителя Huawei, аппараты которого всегда были одними из лучших по соотношению цена/характеристики, уже дразнит новой моделью. Опубликованное на официальной страничке Honor в соцсети Weibo рекламное изображение указывает, что анонс нового смартфона состоится 13 декабря. Этим смартфоном, вероятнее всего, станет Honor Note 9 или Honor 9 Lite.

Вместо смартфона на рекламном изображении показан китайский исполнитель и актер Ху Гэ. Говоря точнее, бренд опубликовал два изображения с актером: первое – с солнечными очками на лице, второе – с теми же очками, но уже на затылке. Если сложить эти изображения в одну картинку, то на фоне образуется цифра 4. Все это недвусмысленно указывает на главную особенность грядущей новинки – сдвоенные камеры спереди и сзади.

Отметим, что в ассортименте производителя уже имеются модели с четырьмя камерами, так что первой новинка уже не станет. Ранее свет увидела модель Honor 9i в Индии, она же Huawei Maimang 6 в Китае, Huawei Nova 2i в Малайзии и Huawei Mate 10 Lite в других регионах.

Первоначально ожидалось, что вместе с Honor V10 компания представит Honor 9 Lite/Youth. С учетом этого можно предположить, что нас ждет анонс именно этой модели, а может быть покажут Honor Note 9.

Вообще же Huawei и Honor на данный момент не могут похвастаться логикой в подходе к обозначению моделей, из-за чего порой легко запутаться. Зачастую одна и та же модель может иметь от четырех до пяти разных названий в зависимости от региона продаж. Какой в этом смысл – вопрос к производителю. Достаточно вспомнить модель Honor 8 Lite, она же Huawei P8 Lite (2017), она же Huawei P9 Lite (2017) и Huawei Nova Lite.

Источник: gizmochina