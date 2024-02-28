Honor разрабатывает смарткольцо, которое должно конкурировать с Samsung Galaxy Ring

Китайская Honor работает над созданием смарткольца, заявил гендир компании Джордж Чжао на следующий день, как Samsung официально анонсировала свое такое устройство, получившее название Galaxy Ring.

Samsung Galaxy Ring — первая попытка компании в этой категории продуктов. Устройство имеет несколько датчиков, которые могут отслеживать маркеры здоровья, как частота сердцебиения владельца.

Honor разрабатывает собственное умное кольцо, сообщил генеральный директор компании Джордж Чжао на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне (MWC), передаёт CNBC.

Внутренне мы имеем такое решение, сейчас мы работаем над этим, поэтому в будущем вы сможете приобрести перстень Honor.

Чжао раскрыл очень мало деталей о продукте, но сказал, что он является частью более широкого фокуса фирмы на здравоохранении.

Отделившись от Huawei в 2020 году в результате американских санкций, компания Honor агрессивно пытается выпускать собственные смартфоны и расширять свое присутствие за пределами Китая, особенно в отношении премиум-класса, где она стремится конкурировать с Apple

и Samsung.

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Компания также расширила свое присутствие на других устройствах, в частности на ношении, таких как смарт-часы, которые также могут измерять некоторые показатели здоровья. Honor сможет соединить этот продукт со своим приложением для здоровья вместе с другими устройствами, подобно тому, как это пытается сделать Samsung.

Чжао сказал, что видит искусственный интеллект как ключевой способ помочь пользователям получить больше информации о состоянии здоровья:

Эта аппаратная возможность будет работать вместе с приложениями с искусственным интеллектом. Это может помочь пользователю разработать профессиональный учебный курс адаптированным, поскольку он изучит ваши привычки и данные о состоянии здоровья. Я считаю, что ИИ трансформирует этот вид приложений.

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