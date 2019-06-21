Huawei анонсировала SoC Kirin 810 с продвинутыми возможностями ИИ, изготовленный по 7-нм техпроцессу

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Компания Huawei анонсировала выпуск нового мобильного процессора Kirin 810. Этот чип изготавливается по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Таким образом, Huawei стала первым производителем смартфонов, имеющим в своём портфолио сразу два чипсета, выпускаемых по 7-нм технологии.

Kirin 810 является процессором верхнего среднего уровня. Этот чип стал первым представителем новой серии Kirin 800, которая расположилась между флагманской линейкой Kirin 900 и серией среднего уровня Kirin 700. Он содержит 8 вычислительных ядер, сгруппированных в два кластера: 2 высокопроизводительных ядра Cortex-A76 с частотой до 2,27 ГГц и 6 энергоэффективных ядер с частотой до 1,88 ГГц. Устройство также включает GPU Mali-G52 и блок обработки задач искусственного интеллекта на базе новой архитектуры Huawei DaVinci. Этот блок потребляет меньше энергии и набирает в тестах ИИ 32280 баллов, что превосходит результаты процессоров Snapdragon 855 и Snapdragon 730 SoC.

Дополнительно отмечается, что возможности процессора по обработке изображений находятся на уровне флагманских SoC. Huawei добавила производительный алгоритм ночного видения для обеспечения лучших показателей яркости и выдержки. В то же время блок NPU и платформа Huawei HiAi 2.0 должны повысить производительность технологии искусственного интеллекта. Для улучшения игровых возможностей смартфонов на базе процессора Kirin 810 добавлена поддержка режима Game+.

Первым смартфоном, получившим процессор Kirin 810, станет модель Huawei Nova 5.

Источник: gizmochina