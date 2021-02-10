Huawei через суд пытается отменить запрет властей США на продажу своей продукции на территории страны

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Китайская компания Huawei подала очередной иск к властям США — она решила попытаться оспорить решение Федеральной комиссии по связи США (Federal Communications Commission, FCC), которая ввела запрет на продажи ее продукцию в стране из-за вероятной угрозы национальной безопасности, сообщает The Verge.

Китайская телекоммуникационный гигант утверждает, что FCC превысила свои полномочия в декабре 2020 года, когда утвердила указ тогдашнего президента Дональда Трампа, запрещающий работать с иностранными коммуникационными фирмами, представляющими угрозу национальной безопасности США. Этим указом, Трамп закрыл доступ на американский рынок Huawei и ZTE.

«Предписание о пересмотре потенциально может повлиять на финансовые интересы телекоммуникационной отрасли в целом и конкретных сотовых операторов, которым FCC запретила покупать компоненты Huawei, в частности». из заявления Huawei

Ранее FCC не просто запретила американским компаниям покупать новое телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE (запрет вступил в силу в июле 2020 года), но пошла еще дальше, обязав вывести из эксплуатации существующее оборудование Huawei, заменив его решениями других производителей.

Публично никаких доказательств сотрудничества Huawei со спецслужбами и намеренного внедрения бэкдоров в свою продукцию власти США не предоставили по сей день. В то же время новоизбранный президент США Джо Байден, вопреки ожиданиям, не стал отменять указ своего предшественника. Более того, новая администрация поддерживает решение FCC.

«В прошлом году FCC вынесла окончательное заключение, определяющее Huawei как угрозу национальной безопасности, на основании значительного количества доказательств, полученных самой FCC и многочисленными агентствами национальной безопасности США. Мы намерены и дальше отстаивать это решение». из заявления FCC изданию The Verge

Накануне лидер Huawei дал интервью, в котором назвал iPhone 12 «лучшим смартфоном в мире» и заявил, что хочет поговорить с президентом США Джо Байденом.

Это далеко не первый такой иск Huawei к властям США из-за санкций, но все предыдущие попытки оказались безуспешными, и сейчас шансы на успех тоже крайне невелики.

До сложения президентских полномочий Трамп в рамках торгового противостояния с Китаем успел ввести санкции против Xiaomi и еще нескольких китайских технологических компаний.