Министерство юстиции США просит федеральный суд отклонить иск Huawei о незаконности санкций





В минувшую субботу президент США Дональд Трамп заявил, что позволит американским компаниям вести бизнес с китайским производителем Huawei, после чего все сразу заговорили о смягчении санкций. Но в итоге оказалось, что в действительности ничего не изменилось и США продолжают политику «вставления палок в колеса» в отношении Huawei. Буквально на днях стало известно, что Министерство торговли США при рассмотрении заявок на экспорт продукции для Huawei применяет принцип «презумпции отказа», что подразумевает низкую вероятность одобрения заявок. Теперь же сообщается, что правительство США подало в Федеральный окружной суд Восточного округа Техаса ходатайство о прекращении судебного разбирательства по иску, поданному китайским телекоммуникационным гигантом Huawei Technologies.

Напомним, Huawei Technologies подала иск против правительства США в марте, назвав неконституционным закон, ограничивающий ее бизнес в США. Затем в мае после обострения ситуации Huawei подала ходатайство об ускоренном рассмотрении иска против правительства США. По сути, этот встречное ходатайство является ответом правительства США.

В Министерства юстиции США в соответствующем документе, оспаривая претензии Huawei, утверждают, что закон был не наказанием, противоречащим конституции, а «следующим логическим шагом» для защиты национальных интересов страны с целью недопущения Китая к «стратегическому плацдарму» в сетях связи США.

По словам источников в администрации Трампа, торговые переговоры между лидерами США и Китая должны возобновится на следующей неделе. От их исхода будет зависеть, как дальше будет развиваться ситуация.

Источник: Reuters