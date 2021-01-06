Трамп подписал указ о запрете сделок с владельцами Alipay, WeChat Pay, WPS Office и еще пяти китайских программных продуктов

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После нескольких месяцев затишья в торговом противостоянии с Китаем пока еще действующий президент США Дональд Трамп (новоизбранный президент Джо Байден вступит в должность 20 января) издал очередной исполнительный указ в отношении китайских компаний, стоящих за восемью популярными сервисами, включая Alipay (Ant Group), а также QQ и WeChat Pay (Tencent).

Этим указом Трамп запретил сделки любых людей, подпадающих под американскую юрисдикцию, с этими компаниями и их дочерними структурами. Документ вступит в силу через 45 дней, 20 февраля.

Всего в «‎черном» списке находится восемь продуктов — Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office. В качестве причин введения блокировки указаны все же — угроза безопасности, внешней политике и экономике США.

«Темпы и масшабы распространения в Соединенных Штатах определенных мобильных и настольных приложений и другого программного обеспечения с подключением к сети, разработанных или контролируемых лицами в Китайской Народной Республике … продолжают угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике страны». Президент США Дональд Трамп, фрагмент текста постановления «о борьбе с угрозой китайских приложений и программных продуктов»

Министр торговли США Уилбур Росс подтвердил, что министерство «приступит к выполнению директив указа, включая определение запрещенных транзакций». Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, министерство сделает это до того, как Трамп покинет свой пост 20 января.

Это уже не первый такой указ от Трампа. 6 августа 2020 года президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа о запрете сделок с владельцами WeChat и TikTok в США. Но в итоге до запрета дело так и не дошло. Суд в США, рассматривающий дело о блокировке WeChat, запретил запрещать мессенджер в сентябре, а затем еще раз в октябре. По делу о блокировке TikTok в декабре также был вынесен предварительный судебный запрет на блокировку приложения в США.

Как отмечает The Verge, если в конечном итоге США все таки удастся заблокировать эти приложения, то это окажет огромное влияние на индустрии, особенно запрет ударит по китайско-американским семьям, использующим эти приложения в качестве основного способа связи.