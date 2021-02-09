Лидер Huawei назвал iPhone 12 «лучшим смартфоном в мире» и заявил, что хочет поговорить с президентом США Джо Байденом

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Основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй призвал к так называемой перезагрузке в отношениях между китайским телекоммуникационным гигантом и США.

Конфликт между Huawei и США

В мае 2019 года США из соображений национальной безопасности запретили американским компаниям вести бизнес с Huawei. Одновременно Huawei запретили покупать у американских компаний оборудование и технологии — по этой причине на новых смартфонах компании официально не поддерживаются приложения и сервисы Google.

В августе 2020 года после очередной волны ужесточения американских санкций требование специальной лицензии для сотрудничества с Huawei распространилось на все зарубежные компании, использующие американское программное обеспечение или оборудование. Это существенно усложнило и без того непростое положение Huawei, сильнее всего новый удар ощутил полупроводниковый бизнес и мобильное подразделение. Ранее генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю выражал опасения, что актуальное поколение SoC Kirin 9000 (на ее базе построены новейшие модели серии Mate 40) в итоге может оказаться последним, так как санкции не позволяют Huawei заказывать производство новых чипов у TSMC. При этом в начале 2021 года появились данные о том, что Huawei разрабатывает новый 3-нм процессор Kirin 9010.

В конце 2020 года Huawei продала бренд Honor, чтобы таким образом вывести его из-под санкций США, а в начале 2021 года глава Honor подтвердил возвращение сервисов Google в будущих смартфонах.

В последнем квартале 2020 года продажи смартфонов Huawei обрушились на целых 42,4% (самый большой спад среди лидеров), а сама компания вылетела из первой пятерки крупнейших поставщиков. Здесь невольно вспоминаются громкие заявления Жэня Чжэнфэя в 2019 году о том, что у его компании все будет хорошо и без США, и она сможет стать №1 на рынке смартфонов и без Google.

Беседуя с международными СМИ, он впервые более чем за год заявил о своей готовности к деловой беседе с президентом США Джо Байденом, добавив, что рассчитывает на «открытую политику» со стороны новой администрации. Да, риторика теперь совершенно другая.

«Я бы поприветствовал такие телефонные звонки, ведь речь идет о совместном развитии и общем успехе», — цитируют слова лидера Huawei издания CNBC, AFP и South China Morning Post. «США хотят экономического роста, и Китай хочет того же. Если производственные мощности Huawei удастся расширить, то это будет означать больше возможностей по расширению поставок для американских компаний. Я убежден, что это будет взаимовыгодно. Я надеюсь, что новая администрация будет учитывать такие деловые интересы, поскольку они собираются выстроить новую политику. Мы все еще надеемся, что сможем закупать большие объемы американских материалов, компонентов и оборудования, чтобы все мы могли извлечь выгоду из экономического роста Китая»

В конце января Reuters сообщило о планах Huawei продать бренды Huawei P и Huawei Mate, под которыми выпускаются флагманские смартфоны компании, чтобы таким образом вывести те из-под санкций США, но в компании назвали слухи «абсолютно беспочвенными» и заявили, что таких намерений у нее нет. В свежем интервью Жэнь Чжэнфэй еще раз решительно опроверг эти слухи, заявив, что «ни в коем случае не будет продавать потребительские устройства и бизнес по производству смартфонов».

Лидер Huawei, как сообщается, также назвал iPhone 12 «лучшим смартфоном в мире» и сказал, что он помог обосновать необходимость 5G-сетей Huawei.

«Покупатели [устройств] High-end в Европе любят Apple. Ввиду отсутствия телефонов премиум-класса [Huawei], телефоны Apple помогли нам доказать, что технология 5G от Huawei хороша». Жэнь Чжэнфэй, основатель и генеральный директор Huawei

Сейчас Huawei готовится к запуску складного флагманского смартфона со сгибаемым экраном Huawei Mate X2 (его представят 22 февраля). И немного иронично, учитывая, как в прошлом году компания жаловалась, что потерял более $60 млн на складном смартфоне Mate Xs.