Рендеры Huawei P50 Pro+ демонстрируют огромный блок из пять камер в двух областях





Несколько недель назад инсайдер OnLeaks опубликовал 3D-рендеры смартфонов Huawei P50 и P50 Pro. Оба устройства имеют любопытный дизайн блока камер. Он получил овальную форму с двумя круглыми площадками для отдельных модулей.

Теперь уже другой инсайдер – HoilNDI – поделился изображениями ещё одной модели из этой линейки Huawei P50 Pro+. И в этот раз блок камер можно рассмотреть более детально. Начнём с того, что блок основной камеры включает сразу пять отдельных модулей, которые распределены между двумя круглыми площадками. В нижней площадке расположились три объектива камер и, вероятно, ToF сенсор. Верхняя площадка содержит один крупный перископический модуль и ещё один маленький объектив.

Однако эти рендеры могут быть не на 100% точными. В прошлом месяце этот же источник показал совсем другую компоновку задней камеры смартфона Huawei P50 Pro+. Дело в том, что даже если рендеры основаны на реальной инсайдерской информации, производители обычно тестируют разные прототипы, прежде чем остановиться на окончательном дизайне. Пока неясно, какую из версий дизайна Huawei запустит в массовое производство.

Изображения также демонстрируют дизайн фронтальной панели Huawei P50 Pro+. Судя по всему, устройство получило дисплей с закруглёнными боковыми гранями. Они выглядят определенно более округлыми, чем у дисплея Huawei P50 Pro.

Источник: gsmarena