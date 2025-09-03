Новости Игры 03.09.2025 comment views icon

"Худший интерфейс" в Anno 117: Pax Romana испортил запуск демо — только 45% положительных отзывов

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

"Худший интерфейс" в Anno 117: Pax Romana испортил запуск демо — только 45% положительных отзывов

Стратегия Anno 117: Pax Romana получила временную демоверсию на ПК, но ее запуск явно не удачный. Пользователи Steam массово захейтили игру.

Демо открывает раннюю часть игры: первые два уровня населения в регионах Лациум и Альбион в режиме «песочница». Здесь можно основывать поселения, исследовать территории, строить доступные постройки, взаимодействовать с NPC. Но войны в демо нет, предметы для кораблей и виллы ограниченное количество, а сам сценарий жестко зафиксирован — менять настройки или NPC, как в полной игре, не получится. Единственное, что дают выбрать, — стартовую провинцию.

По описанию, ранняя часть может предложить много геймплея, но игроку дают только один час. Хотя количество запусков не ограничено, фанаты все равно недовольны таким временным отрезком. Прогресс сохранять не получится, поэтому по истечении часа все придется начинать сначала. Это одна из причин, почему уже через день после запуска демо в Steam только 45% положительных отзывов.

«Я серьезно думал отменить предзаказ из-за вашего ограничения демо в 1 час и выборочной беты. Либо делайте нормально, либо не делайте вообще. Вы же знаете, что Anno — это не спринт, а марафон, но кто-то решил ограничить демо максимум до часа», — пишут в отзывах.

"Найгірший інтерфейс" в Anno 117: Pax Romana спаплюжив запуск демо — лише 44% позитивних відгуків"Найгірший інтерфейс" в Anno 117: Pax Romana спаплюжив запуск демо — лише 44% позитивних відгуків"Найгірший інтерфейс" в Anno 117: Pax Romana спаплюжив запуск демо — лише 44% позитивних відгуків"Найгірший інтерфейс" в Anno 117: Pax Romana спаплюжив запуск демо — лише 44% позитивних відгуків

Также немало жалоб на современный sci-fi стиль интерфейса, который не имеет ничего общего с римской эстетикой. Некоторые говорят, что стиль графики Anno 117: Pax Romana выглядит дешево — при приближении картинка покрывается пикселями и становится зернистой, не четкой, как в движке Anno 1800. В целом в отличие от оригинала визуал, базовые механики и интерфейс очень неудобно изменены.

«Вы успешно создали худший интерфейс в истории Anno — им ужасно пользоваться, и в нем ноль интуитивности, кроме «сделаем удобно для консолей», при этом пренебрегая ПК. Тема интерфейса выглядит слишком современно для игры, происходящей в 117 году — это портит общее ощущение игры», — добавляют комментаторы.

Демоверсия Anno 117: Pax Romana доступна в Steam со 2 по 16 сентября, а финальная выйдет 13 ноября. По крайней мере демо дает хотя бы поверхностное представление о том, что Ubisoft подготовила в новой Anno.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Украинская Disco Elysium о голосах в голове вышла в раннем доступе Steam
Microsoft уволила 9 000 работников — почти 50% в студиях Xbox
"Каша из багов". Gears of War: Reloaded стартовала в Steam со "скромным" рейтингом в 50%.
Фан собрал интерактивную карту GTA 6 на основе трейлеров и утечек
Готовы к марафону? Сюжетная кампания Dying Light: The Beast займет 20 часов, еще 30 — секреты и побочные задания
Cyberpunk 2077 выйдет на Mac 17 июля — вместе с патчем 2.3 и DLC Phantom Liberty
В сеть «слили» карту Battlefield 6 Battle Royale со всеми ключевыми локациями
Баг Steam сделал инди-разработчиков «миллионерами» — но они праздновали недолго
Вооруженные силы Украины появятся в тактическом шутере Squad
Геймплей Cronos: The New Dawn — биопанк, путешествия во времени и враги, которые становятся одним целым (+ дата релиза)
Работает с постели, а в перерывах — дайвинг: босс Valve раскрыл свой распорядок дня
Отдел графики Xbox ищет новых работников сообщением с плохо сгенерированным ИИ-изображением
Августовский каталог Game Pass пополнится Assassin's Creed Mirage и еще 5+ играми
GSC уже активно разрабатывает два DLC к S.T.A.L.K.E.R. 2
В Resident Evil 9 появится камера от третьего лица, потому что Resident Evil 7 была слишком страшной
Рэнди Питчфорд: "Borderlands 4 наконец-то в мире, где технологии догнали амбиции нашей игры"
Steam бесплатно раздает четыре стратегии общей стоимостью более $150
Assassin's Creed Shadows получила патч 1.0.7 — золотые катаны, New Game+ и прокачка до 80 уровня
Возвращение к утечкам? Следующий патч S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит прибор ночного видения
Среднее время игры в Baldur's Gate 3 составило «шокирующие» 62+ часа, но 75% не прошли ее до конца
Долгожданный Sci-Fi хоррор в стиле Alien Isolation «ожил» после 13 лет разработки
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить