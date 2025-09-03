"Худший интерфейс" в Anno 117: Pax Romana испортил запуск демо — только 45% положительных отзывов

Стратегия Anno 117: Pax Romana получила временную демоверсию на ПК, но ее запуск явно не удачный. Пользователи Steam массово захейтили игру.

Демо открывает раннюю часть игры: первые два уровня населения в регионах Лациум и Альбион в режиме «песочница». Здесь можно основывать поселения, исследовать территории, строить доступные постройки, взаимодействовать с NPC. Но войны в демо нет, предметы для кораблей и виллы ограниченное количество, а сам сценарий жестко зафиксирован — менять настройки или NPC, как в полной игре, не получится. Единственное, что дают выбрать, — стартовую провинцию.

По описанию, ранняя часть может предложить много геймплея, но игроку дают только один час. Хотя количество запусков не ограничено, фанаты все равно недовольны таким временным отрезком. Прогресс сохранять не получится, поэтому по истечении часа все придется начинать сначала. Это одна из причин, почему уже через день после запуска демо в Steam только 45% положительных отзывов.

«Я серьезно думал отменить предзаказ из-за вашего ограничения демо в 1 час и выборочной беты. Либо делайте нормально, либо не делайте вообще. Вы же знаете, что Anno — это не спринт, а марафон, но кто-то решил ограничить демо максимум до часа», — пишут в отзывах.

Также немало жалоб на современный sci-fi стиль интерфейса, который не имеет ничего общего с римской эстетикой. Некоторые говорят, что стиль графики Anno 117: Pax Romana выглядит дешево — при приближении картинка покрывается пикселями и становится зернистой, не четкой, как в движке Anno 1800. В целом в отличие от оригинала визуал, базовые механики и интерфейс очень неудобно изменены.

«Вы успешно создали худший интерфейс в истории Anno — им ужасно пользоваться, и в нем ноль интуитивности, кроме «сделаем удобно для консолей», при этом пренебрегая ПК. Тема интерфейса выглядит слишком современно для игры, происходящей в 117 году — это портит общее ощущение игры», — добавляют комментаторы.

Демоверсия Anno 117: Pax Romana доступна в Steam со 2 по 16 сентября, а финальная выйдет 13 ноября. По крайней мере демо дает хотя бы поверхностное представление о том, что Ubisoft подготовила в новой Anno.