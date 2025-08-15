Новости Кино 15.08.2025 comment views icon

"Хищник" подвинул Стивена Кинга: фильм "Бегущий человек" выйдет позже, чем ожидалось

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Новая экранизация романа Стивена Кинга «Бегущий человек» с Гленом Пауэллом выйдет позже, чем ожидалось. Дату релиза сместили на неделю, чтобы не «конфликтовать» с новым «Хищником».

Изначально премьеру планировали на 7 ноября 2025 года, новая дата — 14 ноября. Таким образом фильм «разминется» с «Хищник: Планета смерти» и получит более широкий доступ к экранам IMAX.

«Бегущий человек» — это уже вторая экранизация одноименного романа Кинга, на этот раз с Гленом Пауэллом в главной роли. Сюжет сосредотачивается вокруг Бена Ричардса, участника игр на выживание, победа в которых может принести ему $1 млрд.

«Бен, обычный человек из рабочего класса, участвует в смертельном соревновании только потому, что ему нужны деньги, чтобы спасти больного ребенка. Каждый его шаг транслируется по телевидению, Бен становится любимцем фанатов, а затем угрозой для всей системы, которая зависима от наблюдения за тем, как люди убегают, спасая свою жизнь».

Среди остального актерского состава появляются Джош Бролин (продюсер соревнований Дэн Киллиан), Колман Доминго (ведущий Бобби Томпсон), Ли Пейс (охотник Эван Маккоун), Майкл Сера (мятежник Брэдли, который помогает Бену) и Кэти О’Брайен (участница соревнований). Режиссером выступил Эдгар Райт («Человек-муравей», «Автостопом по галактике») и написал сценарий с Майклом Беколлом, повторив сотрудничество после «Скотт Пилигрим против всех».

«Бегущий человек» — одна из самых первых книг Стивена Кинга, написанная под псевдонимом Ричард Бахман и изданная в 1982 году. Через пять лет после этого вышла первая экранизация с участием Арнольда Шварценеггера.

Новая версия обещает быть ближе к первоначальной истории Кинга, где ведущий Бобби Томпсон и продюсер соревнований Дэн Киллиан станут отдельными персонажами, а преследование Бена будет происходить по всей территории США и не будет ограничиваться одним конкретным регионом.

Интересно и то, что экранизация с Пауэллом имеет немного «жуткую» временную связь с оригинальным произведением, действие которого как раз таки происходило в 2025 году.

«Бегущий человек» — это шестая и последняя из экранизаций Кинга, которые мы увидим в 2025 году. Ранее вышли «Обезьяна», «Жизнь Чака» и «Институт», на очереди — «Долгая прогулка» и «Оно: Добро пожаловать в Дерри».

Трейлер (на украинском)

Источник: Deadline, IGN

