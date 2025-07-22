Трейлер sci-fi хоррора «Хищник: Планета смерти» — Яутжа-изгнанник становится добычей, а Эль Фэннинг «полусинтетиком» Вейланд-Ютани

«Хищник: Планета смерти» получил первый полноценный трейлер, который показывает тесную связь фильма с франшизой «Чужой» — Эль Фэннинг раскрывает себя, как синтетик Вейланд-Ютани по имени Тия.

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«События разворачиваются в будущем на отдаленной планете, где молодой Хищник, изгнанный из своего клана, находит неожиданного союзника в лице Тии (Фэннинг) и отправляется в опасное путешествие в поисках главного противника», — из официального синопсиса.

Трейлер демонстрирует молодого Яутжу-изгнанника Дека (Димитриус Колоаматанги), который пытается выследить добычу во время первой охоты на вражеской планете — самой опасной во вселенной. Тия в исполнении Фэннинг рядом, хотя и в несколько поврежденном состоянии (теперь это скорее, полусинтетик, если говорить о форме).

«Ты охотишься на существо, которое невозможно убить. Определенно верховного хищника», — говорит Тия в трейлере (не является ли это намеком на ксеноморфа?).

Несмотря на травматическое состояние тела, ум Тии остается острым, мотивы непонятными, а предложение помощи — интригующим. Если мы чему-то и научились от Эша, андроида из оригинального «Чужого» Ридли Скотта, то это тому, что ИИ не всегда думает об интересах других. Особенно тот, что был создан Вейланд-Ютани.

Срежиссировал фильм Дэн Трахтенберг («Добыча» и «Хищник: Убийца убийц») по сценарию Патрика Эйсона, а продюсерами выступили Джон Дэвис («Хищник»), Марк Тоберофф («Добыча»), Бен Розенблатт («Стартрек: Возмездие») и Брент О’Коннорби («Веном: Карнаж»).

В предыдущих интервью режиссер делился, что во время работы над фильмом его главной целью было поставить Яутжу в центр истории и удивительным образом заставить зрителей болеть за него.

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«Это кажется большой идеей не только в рамках «Хищника», но и в научной фантастике в целом», — объяснял он. «В большинстве научно-фантастических вселенных «существа» — это либо злодеи, либо помощники. В «Планете смерти» это: «А что, если бы вы были с существом в этой безумной миссии и увидели все его глазами?».

«Хищник: Планета смерти» выйдет в кинотеатрах 7 ноября.

Постер

Что касается франшизы Alien, то уже в следующем месяце на Hulu и Disney+ выйдет сериал-приквел «Чужой: Земля» от Ноа Хоули, тогда как режиссер «Чужой: Ромул» Феде Альварес работает над сиквелом с участием персонажей, выживших в первом фильме.