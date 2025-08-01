Действительно «Долгая прогулка»: актеров новой экранизации Стивена Кинга заставили ходить до 25 км в день

Актерам фильма-антиутопии «Долгая прогулка» пришлось преодолевать от 12 до 25 км в день, чтобы правдиво отразить ход жестоких соревнований «иди или умри» из одноименного романа Стивена Кинга.

Если коротко о сюжете: в центре истории — антиутопическая Америка, где главным развлечением служит мероприятие под названием «Долгая прогулка» с участием 50 подростков, которые должны непрерывно идти вдоль маршрута №1. Если участники остановятся или будут двигаться слишком медленно, то их расстреляют. Тот, кто дойдет до финиша, получит приз на свой выбор.

Гарретт Веринг, который играет участника конкурса «иди или умри» Стеббинса, рассказал EW, что во время съемок попытался втайне отслеживать количество шагов, которое будут преодолевать актеры — финальный результат шокировал всех.

«У меня все время был телефон в рюкзаке, поэтому мне пришлось его прятать, но у меня был счетчик. Мы все проходили от 12 до 25 км в день. Так сколько же это? От 25 000 до 30 000 шагов?».

Его коллега Тут Ньот, который играет Артура, добавил, что такая нагрузка была тяжелой в первую очередь с точки зрения психологии, а не физически.

«Я не думаю, что это что-то такое, чего мы еще никогда не делали — просто постоянно двигаться. Трудно было погружаться в это мыслительное пространство, оставаться замкнутым и относиться к каждой сцене так, будто она новая, потому что мы делаем это так много раз».

Веринг также вспомнил традицию, которую придумала съемочная группа в честь выбывания каждого нового персонажа, чтобы немного развеселить команду. Правда, черным юмором.

«Наши замечательные рекламные режиссеры сделали для нас значки с надписью «С Днем смерти», и мы передавали их тем, кто должен был в этот день «умереть». У нас также были воздушные шарики, что было своеобразным празднованием долгой, но хорошо выполненной прогулки».

«Долгая прогулка» в основном представляется глазами 16-летнего юноши Рэймонда Гаррати, которого сыграл Купер Хоффман. Однако самым известным актером, который присоединился к фильму, стал Марк Хэмилл — он играет майора-психопата, который терроризирует участников шествия и может стереть из вашей памяти доброту и добродетели Люка Скайуокера. Сам Хэмилл говорил, что идея ленты сразу напомнила ему о подростковых годах в Японии, где он учился в школе рядом с военной базой США.

«Я знаю, кто этот человек: я видел его собственными глазами (о своем персонаже). Я видел, как офицеры испытывали ребят под палящим солнцем, и они были чрезвычайно жестокими. Если тебя стошнит, тебя заставят это съесть. Это ужасно».

Историю Кинга пытались экранизировать в течение 40 лет: в конце 1980-х предложение получил Джордж А. Ромеро; в 2007-м права на экранизацию перешли к режиссеру «Побега из Шоушенка» Фрэнку Дарабонту; а одну из последних попыток осуществил Андре Овредал. В конце концов воплотить идею в жизнь удалось режиссеру «Голодных игр» Фрэнсису Лоуренсу и сценаристу Дж. Молнеру.

«Я просмотрел всю книгу и взял то, что хотел сохранить. ДНК и темы, которые Стивен Кинг вложил в свой оригинальный роман», — говорил Молнер. «Хотя он писал о конкретных вещах своего времени, я чувствую, что их актуальность зависит от поколения, и хотел удостовериться, что мы это сохранили. Красота, любовь и история дружбы вместе с жестокостью безнадежности и ужаса. Если бы эта книга попала не в те руки, студии или режиссеров, ее можно было бы кастрировать. Поэтому я очень рад, что нам удалось сохранить ее суть».

Ранее нам уже показывали пару трейлеров, которые в целом получили положительное восприятие. Готовый результат можно будет увидеть уже с 11 сентября в кинотеатрах.

«Долгая прогулка» — лишь одна из многих экранизаций Кинга, которая выйдет в 2025 году. Ранее зрителям представили хоррор «Обезьяна», научно-фантастический фильм «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном, а также сериал ужасов «Институт»; дальше также ждем приквел о Пеннивайзе «Добро пожаловать в Дерри» и «Бегущего человека» с Гленом Пауеллом.

Источник: EW, Deadline, Variety