«Очень странные дела» в версии Amazon: вышел сериал ужасов «Институт» по роману Стивена Кинга

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13 июля на канале MGM+ (принадлежит Amazon) стартовал мистический сериал «Институт», основанный на одноименном романе Стивена Кинга.

В центре сюжета «Института» находится подросток-гений Люк Эллис (Джо Фримен, сын Мартина Фримена), который после похищения просыпается в заведении полном детей, которые так же как и он имеют чрезвычайные способности; а также экс-полицейский, проживающий в соседнем городке и сбегающий от призраков своего прошлого к покою, который, очевидно не продлится долго, поскольку эти две истории обязательно пересекутся.

Кроме Фримена, главные роли на себя взяли Мэри-Луиз Паркер (мисс Сигсби), Симона Миллер (Калиша), Фионн Лерд (Ник), Ханна Холвей (Венди), Джулиан Ричингс (Стекхаус), Роберт Джой (доктор Хендрикс), Бен Барнс (Тим Джеймисон) и Мартин Роуч (шеф Эшворт). Разрабатывали сериал режиссер нашумевшего «Извне» Джек Бендер и сценарист «Правосудия» Бенджамин Кавелл, в то время как Кинг выступает в качестве исполнительного продюсера.

После анонса казалось, что нам готовят некую версию «Очень странных дел» в видении Amazon, учитывая, что сериалы демонстрируют юных персонажей с телекинетическими и телепатическими способностями — одни совершенствуют их через нечеловеческие эксперименты в Лаборатории Хокинса, а другие в так называемом «Институте», но в обоих случаях против своей воли.

К сожалению, несмотря на схожесть условий, «Институт», еще не дотянул до высоких оценок и популярности своего научно-фантастического конкурента: пока сериал имеет довольно скромные 78% «свежести» на Rotten Tomatoes от критиков на основе 9 рецензий; зрительский рейтинг еще не сформирован, но быстрый просмотр первых отзывов демонстрирует критику актерской игры, а также жалобы на скучный и очевидный сюжет.

Что говорят критики о «Институт»?

Несмотря на то, что рецензий от профильных изданий немного, даже небольшая часть из них может дать представление о том, что подготовил нам «Институт». Далее несколько прямых цитат:

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«»Институт» простой, отшлифованный и порой увлекательный, но, как и сама книга, больше похож на тарелку тропов и архетипов Кинга, чем на полностью развитый или эволюционировавший вариант формулы», — Дэниел Финберг, Hollywood Reporter.

«В сочетании с четкой, хоть и довольно прямолинейной, режиссурой Бендера и солидным сценарием Кавелла и его команды, «Институт» оказывается гораздо большим, чем просто клоном «Людей Икс» или «Очень странных дел», и скорее увлекательной поездкой от начала до конца… хотя и с несколькими неоднозначными моментами… », — Грант Германс, Screen Rant.

«В конце концов, «Институт» является доказательством того, что не каждая история Стивена Кинга должна попасть на большой экран. В его произведениях есть такая жуткая тревога, которую ни одно визуальное искусство никогда не сможет полностью воспроизвести, особенно когда речь идет о более интеллектуальных концепциях. Кажется, очень немногие кинематографисты понимают этот факт — в настоящее время в основном Майк Флэнэган — и я желаю, чтобы студии просто оставили это в покое», — Мэгги Бокчелла, Collider.

Напомним, что «Институт» — лишь одна из пяти экранизаций Стивена Кинга, которые выйдут в 2025 году. Уже дебютировал фильм «Обезьяна, а далее ждем «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном, сериал «Долгая прогулка» от режиссера «Голодных игр» Фрэнсиса Лоуренса и «Бегущего человека с Гленом Пауеллом в новой версии Бена Ричардса.

Сейчас на MGM+ доступны для просмотра первые два эпизода «Института». Между тем «Очень странные дела» должны стартовать с финальным сезоном уже в этом году, но в трех частях: первая выйдет 26 ноября, вторая — 25 декабря, а третья — 31 декабря.