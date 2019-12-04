Стартап Canoo приступил к испытаниям на дорогах общего пользования одноименного электрического микроавтобуса, который будет распространяться по подписке за $500/мес





Большинство современных стартапов, разрабатывающих электромобили, пытаются продавать одно и то же — спорткары с мощностью Ferrari, на которые у среднего потребителя никогда не хватит денег. Молодая калифорнийская компания Canoo пошла иным путем: ее основатели хотят сделать электрокары полезными и доступными для каждого. Первый автомобиль Canoo, который тоже называется Canoo, похож на осовремененную электрическую версию Volkswagen Microbus. У него такое же широкое ветровое стекло и вообще много окон. Внутри вместо обычных рядов кресел — полукруглый диван вдоль задней и боковых стенок, благодаря чему в салоне создается более комфортная для общения обстановка (два крайних сиденья находятся на дверцах и для удобства сделаны откидными). В общей сложности внутри автомобиля могут с комфортом разместиться 7 человек, включая водителя и пассажира на передних сиденьях — к слову, при необходимости эти сиденья можно развернуть передом в салон. «Это первый проект, над которым я работаю, который, по моему мнению, действительно нужен людям», — заявил в интервью The Verge дизайнер Ричард Ким, который ранее возглавлял разработку электромобиля BMW i3, а также суперкара i8, а потом был главным дизайнером злосчастного стартапа Faraday Future.

По словам представителей компании, бортового аккумулятора на 80 кВт⋅ч, способного зарядиться на 80% всего за 30 минут, хватает микроавтобусу на 400 км. Мотор на задней оси выдает 300 л. с. — достаточно для того, чтобы без особых усилий везти две тонны собственного веса и еще 600 кг груза.

Но Canoo — лишь начало истории. На этой же платформе компания собирается создавать свои будущие модели электромобилей — в этом и заключается основная приманка для инвесторов. По аналогии с MEB от VW, Canoo разработала универсальную платформу-скейтборд, на которой размещается батарея, электромотор, инвертер и все остальное, что нужно для движения машины.

Такой подход позволяет, прежде всего, увеличить свободное пространство в салоне. Так, по словам конструкторов, внутри микроавтобуса так же просторно, как в большом внедорожнике, хотя автомобиль всего на 15–18 см длиннее, чем Volkswagen Golf. Кроме того, убрав вниз все системы, включая отопление и кондиционирование, дизайнеры преобразили место водителя: теперь у него в ногах есть стеклянная панель, сквозь которую видна дорога.

В соответствии с минималистским подходом, приборная панель микроавтобуса лишена развлекательных сенсорных панелей и может отображать лишь самую необходимую информацию — получить доступ к остальным привычным для современных авто функциям можно, установив около руля и подключив к ПО автомобиля смартфон.

Не предусмотрено никаких развлекательных систем и для пассажиров: дизайнеры решили не заморачиваться на ними, поскольку «все равно у каждого в кармане есть смартфон, в котором и так есть все».

Машина оборудована семью камерами, пятью радарами и двенадцатью ультразвуковыми сенсорами, которые поначалу будут лишь помогать водителю, а в отдаленном будущем — позволят превратить микроавтобус в беспилотник.

Испытания новинки на дорогах общего пользования стартовали на днях около головного офиса Canoo в Лос-Анджелесе: по утверждению инженеров, прежде чем проводить реальные заезды, они потратили много времени на виртуальное моделирование.

Электромобили для дорожных испытаний были собраны партнером стартапа в Мичигане, будут ли там собираться авто компании при массовом производстве, не уточняется.

По планам, продажи микроавтобуса Canoo начнутся в 2021 году в США и, возможно, в Китае. Распространяться он будет по подписке за $500 в месяц — в стоимость, помимо самого автомобиля, будут включены страховка, техобслуживание и зарядка.

Источник: hightech.plus