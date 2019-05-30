Hyundai показал двухэтажный электробус на 70 мест с батареей емкостью 384 кВтч и запасом хода 300 км





Южнокорейский производитель Hyundai серьезно взялся за электрический транспорт — электрический кроссовер Hyundai Kona Electric уже можно приобрести в Украине, будущие модели разрабатываются совместно с Rimac, а теперь компания показала свои наработки в сегменте общественного транспорта — двухэтажный электробус с батареей на 384 кВтч.

От полного заряда батарей этот электробус способен проехать 300 км, при этом время заряда от 0 до 100% занимает всего 72 минуты, что откровенно мало для столь выской емкости. Модель оснащается парой электродвигателей, при этом один из них с мощностью 322 л.с. используется для движения, а второй (неназванной мощности) — для минимизации потерь заряда (по всей видимости, для рекуперации энергии во время торможений и движения на спуске).

Трехосный электробус Hyundai длиной 13 метров и высотой 4 метра вмещает 70 пассажиров, при этом только 11 из них помещаются на нижнем этаже, тогда как все остальные — на верхнем. На нижнем этаже предусмотрено два места для пассажиров в инвалидных креслах, а также автоматическая рампа для облегчения посадки. Электробус даже оснащен автоматическими системами безопасности, включая удержание в полосе движения и экстренное торможение.

Предполагается, что модель поступит в эксплуатацию в Южной Корее, однако конкретные сроки не называются.

Источник: Autoblog