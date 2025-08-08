Hyundai и GM объединяются, чтобы победить дешевые китайские электромобили

Hyundai и General Motors решили объединить усилия, чтобы предложить покупателям более доступные автомобили. Речь идет о целой линейке совместно разработанных моделей — от компактного кроссовера до электрического фургона. Это не просто разовый проект: альянс включает платформенное сотрудничество, оптимизацию логистики и совместное производство, что позволит обеим компаниям быстрее выводить новинки на рынок и снизить затраты.

Партнеры уже работают над пятью моделями: компактным кроссовером, легковым авто, небольшим пикапом, среднеразмерным пикапом и электрическим фургоном. GM отвечает за платформу для пикапов, тогда как Hyundai разрабатывает кроссовер и коммерческий электромобиль. Хотя техническая база будет общей, внешность и интерьеры у каждого бренда останутся уникальными.

Четыре меньшие модели начнут производить в 2028 году, с ориентацией на рынки Центральной и Южной Америки. А вот электрический фургон планируют собирать в США. Его описывают как «меньшего брата» уже знакомых электрофургонов Chevrolet BrightDrop.

Кроме самих автомобилей, Hyundai и GM также координируют логистику и совместно закупают материалы — все это для снижения себестоимости и ускорения производства. По прогнозам, объем продаж совместных моделей достигнет более 800 тыс. авто в год, когда производство выйдет на полную мощность.

Генеральный директор GM Мэри Барра еще в прошлом году заявила:

«GM и Hyundai имеют взаимодополняющие сильные стороны и талантливые команды. Наша цель — раскрыть масштаб и креативность обеих компаний, чтобы создавать еще более конкурентные автомобили для клиентов быстрее и эффективнее».

И, как говорят в GM, партнерство уже стартовало «фантастически».

Источник: electrek