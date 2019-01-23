iFixit о Flexgate: Apple превратила маленькую неисправность в MacBook Pro в целую проблему стоимостью $600

В прошлом году владельцев ноутбуков Apple MacBook Pro преследовали проблемы с работой клавиатуры и процессора, поэтому вновь возникшая проблема Flexgate не столько удивляет, сколько ещё больше разочаровывает. На сайте Flexgate сообщается, что неисправность связана с дисплеем, а точнее с коротким ленточным кабелем, который соединяет дисплей с материнской платой. При постоянном открытии крышки ноутбука более чем на 90 градусов, этот кабель постепенно изнашивается и в конечном счёте рвётся. В iFixit назвали свою причину выхода из строя дисплеев MacBook Pro.

По словам специалистов iFixit, проблема не столько в коротком, сколько в тонком ленточном кабеле, который размещается под сенсорной панелью, обёртывая плату. При этом он намного тоньше кабеля, используемого в ноутбуках MacBook Pro предыдущего поколения. Стремясь сделать дисплей как можно более тонким, Apple выбрала вариант использования незаменяемого кабеля, который идёт вместе с дисплеем. Первым симптомом проблемы является неравномерная подсветка в нижней части экрана, вызывающая эффект «сценического освещения». Когда кабель полностью обрывается, дисплей перестаёт работать. iFixit утверждает, что неисправности невозможно избежать, это лишь вопрос времени.

Как правило ранее такие шлейфы стоили $6, и их можно было легко заменить. Однако нынешняя конструкция MacBook Pro не оставляет пользователям другого выбора, как полностью поменять дисплей за $600. Apple в значительной степени отказывает пользователям в бесплатном ремонте. Кроме того, компания якобы удаляет темы на своих форумах, связанные с этой проблемой.

На текущий момент неисправность наблюдается во всех MacBook Pro 2016-2018 годов выпуска. По словам специалистов iFixit, обновлённый MacBook Air использует аналогичную конструкцию, поэтому они не исключают, что проблема может затронуть и эту модель ноутбука.

Автор сайта Flexgate создал петицию, в которой призывает Apple признать проблему и расширить программу гарантийного обслуживания, чтобы бесплатно устранить проблему, а также возместить пользователям средства в размере $600, которые они заплатили за ремонт. На момент написания новости, петицию подписали около 3,5 тыс. человек.

Источник: iFixit