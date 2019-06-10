Игра Doom Eternal выйдет 22 ноября с новым многопользовательским режимом Battlemode





Во время проведения пресс-конференции Bethesda на выставке E3 студия id Software продемонстрировала новый геймплейный ролик игры Doom Eternal, анонсированной на прошлогодней выставке. Эта игра станет сюжетным продолжением Doom, вышедшей в 2016 году.

События Doom Eternal происходят уже не на Марсе, а на Земле, повторяя сюжетную канву Doom II: Hell on Earth. На Землю хлынули орды демонов с Марса. Как и в прошлой игре серии, главным героем выступает Палач Рока. Игра будет включать в себя новый многопользовательский режим под названием Battlemode, где два демона, управляемых игроками, будут сражаться с убийцей. Более подробная информация о новой части будет объявлена на QuakeCon.

Официальный релиз игры Doom Eternal запланирован на 22 ноября этого года. Она будет доступной на платформах ПК, PS4, Nintendo Switch и Xbox One. Также игра выйдет и в рамках потокового сервиса Google Stadia, запуск которого запланирован на 14 ноября.

Источник: The Verge