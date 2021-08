Илон Маск: «Джефф Безос ушел в отставку, чтобы работать на полный рабочий день над исками против SpaceX»

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал в твиттере подачу исков в адрес его компании со стороны конкурирующей Blue Origin Джеффа Безоса, попутно раскритиковав своего заядлого соперника.

На сей раз речь не о контракте NASA со SpaceX на создание лунной версии Starship, который недавно в очередной раз был приостановлен из-за Blue Origin — компания Джеффа Безоса после неудачной попытки оспорить победу SpaceX в Счетной палате США (GAO) обратилась с иском в Федеральный претензионный суд (COFC). Решение по делу вынесут до 1 ноября (все детали конфликта можно узнать из нашего предыдущего материала).

Теперь Безос, судя по всему, решил открыть «второй фронт» в нарастающем противостоянии со SpaceX, и нацелился на систему глобального интернета Starlink. Ранее американский регулятор FCC (Федеральная комиссия по связи США) разрешил SpaceX разместить следующие 2 814 спутников Starlink на более низкой орбите (550 км) на более низкой орбите (550 км), отклонив возражения Amazon и OneWeb — вот тут мы рассказывали об этом детальнее. Теперь Amazon обратилась к FCC с очередным протестом касательно выданного регулятором разрешения на запуск второго поколения спутников Starlink.

Turns out Besos retired in order to pursue a full-time job filing lawsuits against SpaceX …

— Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2021