Илон Маск: «Джефф Безос ушел в отставку, чтобы работать на полный рабочий день над исками против SpaceX»





Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал в твиттере подачу исков в адрес его компании со стороны конкурирующей Blue Origin Джеффа Безоса, попутно раскритиковав своего заядлого соперника.

На сей раз речь не о контракте NASA со SpaceX на создание лунной версии Starship, который недавно в очередной раз был приостановлен из-за Blue Origin — компания Джеффа Безоса после неудачной попытки оспорить победу SpaceX в Счетной палате США (GAO) обратилась с иском в Федеральный претензионный суд (COFC). Решение по делу вынесут до 1 ноября (все детали конфликта можно узнать из нашего предыдущего материала).

Теперь Безос, судя по всему, решил открыть «второй фронт» в нарастающем противостоянии со SpaceX, и нацелился на систему глобального интернета Starlink. Ранее американский регулятор FCC (Федеральная комиссия по связи США) разрешил SpaceX разместить следующие 2 814 спутников Starlink на более низкой орбите (550 км) на более низкой орбите (550 км), отклонив возражения Amazon и OneWeb — вот тут мы рассказывали об этом детальнее. Теперь Amazon обратилась к FCC с очередным протестом касательно выданного регулятором разрешения на запуск второго поколения спутников Starlink.

Turns out Besos retired in order to pursue a full-time job filing lawsuits against SpaceX … — Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2021

Оказывается, Бесос ушел в отставку, чтобы работать на полный рабочий день, подавая иски против SpaceX…

Эта жалоба от Amazon формально является не иском, а письменным протестом. И формально это не означает, что Amazon в принципе против того, чтобы SpaceX запускала больше спутников Starlink — она требует больше точности и конкретики.

В июле SpaceX завершила развертывание примерно одной трети спутников Starlink первой фазы (их на орбите уже более 1700 штук) и сейчас продолжает строительство инфраструктуры наземных станций, чтобы предоставить как можно большему числу пользователей возможность подключения. 23 августа Илон Маск сообщил, что число отгруженных терминалов перевалило за 100 тыс. На данный момент Starlink доступен в 12 странах в рамках бета-теста.

SpaceX временно приостанавливала развитие сети Starlink, поскольку ожидает создания улучшенных версий с лазерными межсоединениями — 10 таких были запущены в начале года. Кроме того, в начале месяца SpaceX подала в FCC заявку, в которой раскрыла детали плана по Starlink Gen2 — компания рассчитывает использовать корабль следующего поколения Starship в нужной конфигурации. Он, как ожидается, позволит за один запуск выводить на орбиту около 400 спутников Starlink и в дальнейшем обеспечит возможность расширения интернета Starlink на Луну и Марс после их успешной колонизации. В документе говорится о размещении 29 988 (!) спутников на 9 разных орбитальных высотах. Сами спутники будут больше, тяжелее и мощнее. Кроме того, Starship позволит выводить спутники на их рабочие орбиты в течение нескольких недель вместо месяцев.

Илон Маск далеко не впервые критикует Джеффа Безоса в такой манере.