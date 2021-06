SpaceX нацелилась покрыть всю планету спутниковым интернетом Starlink к сентябрю 2021 года

SpaceX рассчитывает, что примерно к сентябрю 2021 года группировка спутников Starlink будет обеспечивать доступ в интернет на всей поверхности Земли. Об этом сообщила президент и операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл.

На сегодняшний день орбитальная группировка Starlink состоит примерно из 1800 аппаратов, но пока не все вышли на свои рабочие орбиты. Как только оставшиеся аппараты займут свои места, все они вместе будут обеспечивать бесперебойное глобальное интернет-покрытие. Надо сказать, что сроки, озвученные Гвинн Шотвелл, даже опережают предыдущую оценку главы SpaceX Илона Маска. В начале года тот говорил, что к концу этого года SpaceX планирует покрыть интернетом Starlink большую часть планеты, в 2022-м расширить покрытие полностью на всю Землю, а затем перейти к уплотнению покрытия в отдельных зонах.

Надо ли говорить, что обеспечение глобального покрытия вовсе не означает доступность сервиса Starlink по всему миру — для фактического предоставления услуг в конкретной стране еще нужно получить соответствующее разрешение у регулятора. Топ-менеджер отметила, что сейчас SpaceX проводит бета-тестирование Starlink в 11 странах. Параллельно компания ведет переговоры о расширении географии доступности сервиса с правительствами разных стран. К слову, к концу 2021 года интернет Starlink также должен стать полностью мобильным — SpaceX уже работает над портативной версией терминала спутникового интернета Starlink.

Спутниковый интернет Starlink перешел в стадию публичного бета-тестирования в конце октября 2020 года — программа под шуточным названием Better Than Nothing Beta стартовала 27 октября в северной части США и южной части Канады. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепления и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 499 долларов, а абонентская плата за услугу — 99 долларов в месяц. Установка оборудования и настройка максимально проста и занимает до пяти минут. Пиковые скорости интернета в сети Starlink достигают 400 Мбит/с, а в отдаленной перспективе SpaceX планирует увеличить скорость загрузки до впечатляющих 10 Гбит/с.

За три месяца бета-теста к Starlink в трех странах суммарно подключилось более 10 тысяч абонентов, а в мае Илон Маск заявил, что число заявок на подключение Starlink перевалило за 500 тыс.