SpaceX нацелилась покрыть всю планету спутниковым интернетом Starlink к сентябрю 2021 года
SpaceX рассчитывает, что примерно к сентябрю 2021 года группировка спутников Starlink будет обеспечивать доступ в интернет на всей поверхности Земли. Об этом сообщила президент и операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл.
На сегодняшний день орбитальная группировка Starlink состоит примерно из 1800 аппаратов, но пока не все вышли на свои рабочие орбиты. Как только оставшиеся аппараты займут свои места, все они вместе будут обеспечивать бесперебойное глобальное интернет-покрытие. Надо сказать, что сроки, озвученные Гвинн Шотвелл, даже опережают предыдущую оценку главы SpaceX Илона Маска. В начале года тот говорил, что к концу этого года SpaceX планирует покрыть интернетом Starlink большую часть планеты, в 2022-м расширить покрытие полностью на всю Землю, а затем перейти к уплотнению покрытия в отдельных зонах.
Надо ли говорить, что обеспечение глобального покрытия вовсе не означает доступность сервиса Starlink по всему миру — для фактического предоставления услуг в конкретной стране еще нужно получить соответствующее разрешение у регулятора. Топ-менеджер отметила, что сейчас SpaceX проводит бета-тестирование Starlink в 11 странах. Параллельно компания ведет переговоры о расширении географии доступности сервиса с правительствами разных стран. К слову, к концу 2021 года интернет Starlink также должен стать полностью мобильным — SpaceX уже работает над портативной версией терминала спутникового интернета Starlink.
Спутниковый интернет Starlink перешел в стадию публичного бета-тестирования в конце октября 2020 года — программа под шуточным названием Better Than Nothing Beta стартовала 27 октября в северной части США и южной части Канады. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепления и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 499 долларов, а абонентская плата за услугу — 99 долларов в месяц. Установка оборудования и настройка максимально проста и занимает до пяти минут. Пиковые скорости интернета в сети Starlink достигают 400 Мбит/с, а в отдаленной перспективе SpaceX планирует увеличить скорость загрузки до впечатляющих 10 Гбит/с.
За три месяца бета-теста к Starlink в трех странах суммарно подключилось более 10 тысяч абонентов, а в мае Илон Маск заявил, что число заявок на подключение Starlink перевалило за 500 тыс.
- SpaceX развивает проект Starlink как минимум с конца 2014 года — тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. С тех пор Starlink продвинулся дальше, чем проекты конкурентов OneWeb, и Samsung, и Amazon и Boeing вместе взятые.
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- У SpaceX есть разрешение на 42 тысяч спутников (это вовсе не означает, что она планирует запускать столько). Компания предварительно оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в $10 млрд, ожидая, что уже в первый же год работы система сможет принести доход порядка $30 млрд.
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- 3 марта 2021 года стало известно о планах SpaceX построить в Остине завод для выпуска комплектов Starlink в промышленных масштабах.
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- 27 апреля 2021 года американский регулятор разрешил SpaceX разместить следующие 2 814 спутников на круговой орбите с высотой 550 километров вместо изначально планируемых 1150 километров.
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- В будущем SpaceX также планирует выделить проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию и вывести ее на биржу. Недавно Илон Маск рассказал, что выход Starlink на биржу возможен при хорошо прогнозируемом денежном потоке — и в этом году компании предстоит «пройти через глубокую пропасть отрицательного денежного потока».