Tesla сокращает зарплаты и отправляет часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск





В условиях продолжающейся пандемии коронавируса многие компании вынуждены предпринимать сложные (но в то же время вынужденные) меры для выживания. Не стал исключением и знаменитый американский производитель электромобилей Tesla. В распоряжении Electrek и других тематических сайтов оказалась копия электронного письма за подписью главы HR-отдела Tesla в Северной Америке Валери Каперс Воркман, адресованного сотрудникам. В нем говорится о новых мерах в рамках более широких усилий по управлению затратами, которые включают сокращение зарплат и неоплачиваемый отпуск для части сотрудников.

Напомним, 23 марта Tesla закрыла главный завод во Фримонте, выполняя распоряжение местных властей о трехнедельном карантине из-за коронавируса. Одновременно Tesla закрыла завод Gigafactory 2 в Нью-Йорке по выпуску солнечных батарей, а также уменьшила число работающих на Gigafactory 1 в Неваде сотрудников «более чем на 75%».

Утвержденные Tesla изменения по организации работы и оплате труда начнут действовать со следующего понедельника, 13 апреля. Больше всех в зарплате потеряют вице-президенты и сотрудники более высокого ранга — выплаты им будут сокращены на 30%, обычные топ-менеджеры (руководители отдельных команд а и те, кто над ними) станут получать на 20% меньше, тогда как рядовые сотрудники испытают всего 10% сокращение. Также говорится, что сотрудников Tesla за пределами США ожидают «сопоставимое сокращение». Кроме того, определенная часть постоянных сотрудников будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Увы, никаких точных данных компания не приводит, отмечая лишь, что это коснется всех, кто не сможет работать из дома и не получил «критическую работу» на одном из предприятий компании. Во время отпуска за свой счет они сохранят медицинскую страховку. Отметим что в Tesla работает около 50 000 человек по всему миру.

Имя Илона Маска, который еще недавно опрометчиво называл панику вокруг пандемии коронавируса глупостью и явно недооценивал угрозу, в письме нигде не упоминается. Напомним, сам Маск с 2018 года отказался от зарплаты в классическом виде в пользу специальной программы выплат вознаграждений за достижение конкретных целей и показателей (вот тут мы детально о ней рассказывали) на общую сумму $2,6 млрд.

Ограничения по зарплате будут действовать как минимум до второго квартала финансового 2020 года, который заканчивается в июне. Также в письме говорится, что предприятия Tesla в США смогут возобновить работу не раньше 4 мая.

Объявляя о приостановке деятельности на заводах в Калифорнии и Нью-Йорке в прошлом месяце, Tesla успокаивала инвесторов приличным запасом денежных средств на счетах — 6,3 миллиарда долларов (+ недавно полученные инвестиции в 2,3 миллиарда долларов).

Новость о сокращениях пришла всего спустя несколько дней после отчета Tesla о лучшем первом квартале в истории, в котором было произведено 103 тыс. машин. Следующий финансовый отчет Tesla по итогам минувшего квартала будет опубликован до конца месяца.

Источник: The Verge и Electrek