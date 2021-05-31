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Илон Маск: Super Heavy (первая ступень Starship) сначала получит 29 двигателей Raptor, но уже к концу этого года их число достигнет 32

Илон Маск: Super Heavy (первая ступень Starship) сначала получит 29 двигателей Raptor, но уже к концу этого года их число достигнет 32

Илон Маск: Super Heavy (первая ступень Starship) сначала получит 29 двигателей Raptor, но уже к концу этого года их число достигнет 32


Новые детали по амбициозному проекту межпланетной ракетной системы Super Heavy и Starship рассказал глава компании Илон Маск в своем твиттере.

В марте SpaceX завершила сборку первого 70-метрового макета бустера Super Heavy BH1 для оценки процесса создания и транспортировки столь гигантской конструкции. А в мае инженеры SpaceX в Техасе приступили к сборке первого прототипа для орбитального полета. Параллельно ведется строительство башни обслуживания для орбитального пускового комплекса, которая необходима для сбора всей 120-метровой системы воедино. Напомним, Super Heavy будет использоваться для запусков Starship с Земли.

Накануне на территории площадки космодрома SpaceX Starbase в Техасе заметили новую опорную шайбу (это конструкция на нижней части бака, которая служит местом крепления двигателей Raptor).

В ответах на твит с фотографией тяговой шайбы глава SpaceX Илон Маск подтвердил, что изначально установят 29 двигателей, а к концу года их число нарастят до 32 штук с одновременным повышением тяги на каждый двигателей. В конечном итоге компания нацеливается на показатель свыше 7500 метрических тонн. До этого момента планировалось 28 двигателей Raptor, способных на старте выдавать тягу более ~ 7300 метрических тонн.

На презентации в 2019 году Илон Маск говорил, что производство двигателей Raptor для Starship — приоритетная задача. Тогда SpaceX собирала один Raptor в две недели, и прогнозировалось выпускать по одному двигателю каждые два дня к началу 2020 года. Но только сейчас SpaceX приближается к достижению этой цели.

CGI-художник с помощью компьютерной графики попытался передать, как может выглядеть схема размещения 32 двигателей Super Heavy. В ответ Маск заявил, что модель получилась достаточно точной.

Наконец, глава SpaceX подтвердил, что плавучий космодром Деймос должен быть готов к запускам уже в следующем году.

Сейчас SpaceX активно готовится к первому орбитальному полету Starship, рассчитывая провести его уже в этом году. Кроме того, ранее компания запросила у FAA разрешение на строительство 140-метровой стальной башни — еще в конце 2020-го Илон Маск рассказал об идее отказаться от посадочных опор и ловить Super Heavy в воздухе стрелой пусковой башни. И сейчас SpaceX активно изучает этот вариант для снижения интервала между запусками по сравнению с традиционной посадкой на морскую платформу.

Из Техаса на Гавайи. SpaceX запросила разрешение на орбитальный полет Starship

Илон Маск рассказал о намерении ловить первую ступень Starship (Super Heavy) в воздухе стрелой пусковой башни

 

  • Первоначально концепция ракетной системы BFR (Big Falcon Rocket) и BFS (Big Falcon Ship), которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена Илоном Маском на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. В ноябре 2018 года Маск сообщил о переименовании ракеты-носителя BFR в Super Heavy, а корабля BFS — в Starship.
  • По плану, в 2022 году первые корабли Starship без экипажа должны полететь на Марс с разного рода оборудованием в рамках подготовки к колонизации, в 2023 — с помощью Starship планируется отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером, после чего в 2024-2026 годах на Starship к Марсу отправятся первые колонизаторы.
  • В 2019 году Маск заявил, что в будущем билеты на Starship (в пассажирском отсеке с комфортом смогут разместиться и путешествовать до 100 человек) будут продаваться по цене ниже $500 тыс. (в обе стороны), добавив, что в дальнейшем цена может снизиться до $100 тыс. Он также говорил, что с 70-процентной вероятностью окажется в числе тех, кто переедет жить на Марс. Также он говорил, что стоимость запуска Starship не превысит $2 млн, а создание самодостаточной колонии на Марсе потребует 20 лет и тысячу кораблей.
  • SpaceX уже выбрала место для строительства завода и инженерно-конструкторского центра в порту Лос-Анджелеса, где будут разрабатываться и собираться межпланетные корабли Starship. Кроме того, в планах SpaceX создание плавучих космодромов — для запуска ракет на Марс и Луну и гиперзвуковых пассажирских перевозок на Земле. Считается, что именно с этой целью SpaceX взялась переоборудовать две нефтяные платформы, назвав их именами спутников Марса: Фобос и Деймос.
  • В будущем Starship планирует использовать не только для исследования других планет, но и для других целей. С его помощью компания SpaceX сможет за один запуск выводить на орбиту около 400 спутников Starlink, которые в будущем, как планируется, обеспечат интернет не только на Земле, но и на Марсе. Также SpaceX планирует использовать корабли Starship для очищения орбиты от мусора.
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