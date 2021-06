Илон Маск: Super Heavy (первая ступень Starship) сначала получит 29 двигателей Raptor, но уже к концу этого года их число достигнет 32

Новые детали по амбициозному проекту межпланетной ракетной системы Super Heavy и Starship рассказал глава компании Илон Маск в своем твиттере.

В марте SpaceX завершила сборку первого 70-метрового макета бустера Super Heavy BH1 для оценки процесса создания и транспортировки столь гигантской конструкции. А в мае инженеры SpaceX в Техасе приступили к сборке первого прототипа для орбитального полета. Параллельно ведется строительство башни обслуживания для орбитального пускового комплекса, которая необходима для сбора всей 120-метровой системы воедино. Напомним, Super Heavy будет использоваться для запусков Starship с Земли.

Накануне на территории площадки космодрома SpaceX Starbase в Техасе заметили новую опорную шайбу (это конструкция на нижней части бака, которая служит местом крепления двигателей Raptor).

29 Raptors on Booster initially, rising to 32 later this year, along with thrust increase per engine. Aiming for >7500 ton thrust long-term. T/W ~1.5. — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2021

В ответах на твит с фотографией тяговой шайбы глава SpaceX Илон Маск подтвердил, что изначально установят 29 двигателей, а к концу года их число нарастят до 32 штук с одновременным повышением тяги на каждый двигателей. В конечном итоге компания нацеливается на показатель свыше 7500 метрических тонн. До этого момента планировалось 28 двигателей Raptor, способных на старте выдавать тягу более ~ 7300 метрических тонн.

На презентации в 2019 году Илон Маск говорил, что производство двигателей Raptor для Starship — приоритетная задача. Тогда SpaceX собирала один Raptor в две недели, и прогнозировалось выпускать по одному двигателю каждые два дня к началу 2020 года. Но только сейчас SpaceX приближается к достижению этой цели.

Raptor production is approaching one every 48 hours — Elon Musk (@elonmusk) May 30, 2021

CGI-художник с помощью компьютерной графики попытался передать, как может выглядеть схема размещения 32 двигателей Super Heavy. В ответ Маск заявил, что модель получилась достаточно точной.

Pretty close. Inner ring is closer to center 3, as all 12 gimbal together. Boost back burn efficiency is greatly improved in this config. — Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2021

Наконец, глава SpaceX подтвердил, что плавучий космодром Деймос должен быть готов к запускам уже в следующем году.

Ocean spaceport Deimos is under construction for launch next year https://t.co/WJQka399c7 — Elon Musk (@elonmusk) May 30, 2021

Сейчас SpaceX активно готовится к первому орбитальному полету Starship, рассчитывая провести его уже в этом году. Кроме того, ранее компания запросила у FAA разрешение на строительство 140-метровой стальной башни — еще в конце 2020-го Илон Маск рассказал об идее отказаться от посадочных опор и ловить Super Heavy в воздухе стрелой пусковой башни. И сейчас SpaceX активно изучает этот вариант для снижения интервала между запусками по сравнению с традиционной посадкой на морскую платформу.