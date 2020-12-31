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Илон Маск рассказал о намерении ловить первую ступень Starship (Super Heavy) в воздухе стрелой пусковой башни

Илон Маск рассказал о намерении ловить первую ступень Starship (Super Heavy) в воздухе стрелой пусковой башни

Илон Маск рассказал о намерении ловить первую ступень Starship (Super Heavy) в воздухе стрелой пусковой башни


Сверхтяжелая ракета Super Heavy — она же первая ступень разрабатываемого SpaceX корабля следующего поколения для межпланетных путешествий Starship — в итоге может и не получить посадочных ножек и использовать иную технологию посадки. Вместо посадки на сушу/морскую платформу, как это происходит сейчас с Falcon 9 и Falcon Heavy, рассматривается вариант ее захвата в воздухе при помощи специальной конструкции башни обслуживания. Новые детали по проекту рассказал глава компании Илон Маск в своем твиттере.

Илон Маск не раз заявлял о главной миссии SpaceX — колонизации планет нашей Солнечной системы и превращении человечества в межпланетную цивилизацию ради сохранения вида как такового.

Starship и Super Heavy перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon и воплощения этих самых планов по колонизации Луны и Марса. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите.

Переходя к сути новости, в рамках очередного обновления проекта инженеры SpaceX решили попытаться отработать новую технологию реактивной посадки первой ступени — вместо привычного способа с посадочной площадкой использовать технологию захвата ракеты в воздухе с помощью специальной системы пусковой башни. Пожалуй, наиболее понятной аналогией здесь можно считать стреловой кран. Идея состоит в том, что при возвращении на землю ракета замедлится с помощью двигателей достаточно, чтобы мягко зацепиться аэродинамическими рулями за специальную стрелу пусковой башни.

Что может из себя представлять подобного рода концептуальная система, попытались вообразить энтузиасты. Дав волю фантазии, они с помощью средств 3D-проектирования создали несколько собственных визуализаций.

Илон Маск выделил три ключевых преимущества подхода со стреловой башней — облегчение конструкции и, следовательно, стоимости ракеты, а также возможность в кратчайшие сроки вернуть ракету на стартовую площадку. Он предположил, что в будущем это поможет снизить время между запусками одной и той же ракеты до часа.

В данном контексте будет уместно вспомнить, как в 2017 году Маск заявил о намерении запустить одну и ту же первую ступень Falcon 9 дважды за сутки, а спустя год заявил, что это случится не позже 2019 года. На носу уже 2021-й, а нынешний рекорд скорости повторного использования Falcon 9 — 51 день. Кроме того, надо ли говорить, насколько технически сложной является задача создания подобной системы, учитывая требования по точности позиционирования и класс ракеты — по обновленному плану, Super Heavy (70 метров в высоту и 9 метров в диаметре) получит 28 двигателей Raptor, способных на старте выдавать тягу более ~ 7300 метрических тонн (~ 16,2 миллиона фунтов силы) и нести на орбиту корабль Starship массой около 1400 тонн. Максимальная масса SuperHeavy и Starship с топливом и полезной нагрузкой — около 5000 тонн. К тому же, еще вопрос, во сколько обойдется модернизация аэродинамических рулей, которые не предназначены для использования в качестве посадочных опор.

Илон Маск еще раз повторил, что для создания самодостаточной колонии на Марсе SpaceX  необходимо построить около 1000 кораблей Starship.

Илон Маск: стоимость запуска Starship не превысит $2 млн, а создание самодостаточной колонии на Марсе потребует 20 лет и тысячу кораблей

В ближайшее время начнутся летные испытания прототипа SN9, который получил ряд улучшений по сравнению с предшественником SN8, недавно летавшим на высоту 12,5 км. SpaceX рассчитывает провести орбитальный запуск Starship уже в 2021 году.

Видео дня: нарезка ключевых моментов атмосферных испытаний Starship SN8 в формате 4К

Параллельно команда инженеров SpaceX собирает первый прототип бустера Super Heavy, который, по оценке Маска, должен совершить первый прыжок в ближайшие пару месяцев.

Ранее SpaceX оценивала проект Starship в $5 млрд, а до запуска Crew Dragon Илон Маск говорил, что компания направляет на развитие проекта всего лишь 5% своих ресурсов. В начале месяца глава SpaceX поделился своей оценкой, в которой выразил уверенность, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет.

Остается добавить, что SpaceX не одинока в стремлении ловить ракеты в воздухе — Rocket Lab отрабатывает технологию парашютной посадки для своей ракеты сверхлегкого класса Electron  и точно такой же подход с парашютами и вертолетом планирует использовать ULA в ракете Vulcan, с той лишь разницей, что ловить будут не первую ступень целиком, а только блок двигателей (самый дорогой компонент).

  • Первоначально концепция ракетной системы BFR (Big Falcon Rocket) и BFS (Big Falcon Ship), которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена Илоном Маском на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. В ноябре 2018 года Маск сообщил о переименовании ракеты-носителя BFR в Super Heavy, а корабля BFS — в Starship. Именно с его помощью SpaceX планирует отправить к Луне японского миллиардера примерно в 2023 году.
  • По плану, в 2022 году первые корабли Starship без экипажа должны полететь на Марс с разного рода оборудованием в рамках подготовки к колонизации, в 2023 — с помощью Starship планируется отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером, после чего в 2024-2026 годах на Starship к Марсу отправятся первые колонизаторы.
  • В 2019 году Маск заявил, что в будущем билеты на Starship (в пассажирском отсеке с комфортом смогут разместиться и путешествовать до 100 человек) будут продаваться по цене ниже $500 тыс. (в обе стороны), добавив, что в дальнейшем цена может снизиться до $100 тыс. Он также говорил, что с 70-процентной вероятностью окажется в числе тех, кто переедет жить на Марс. Также он говорил, что стоимость запуска Starship не превысит $2 млн, а создание самодостаточной колонии на Марсе потребует 20 лет и тысячу кораблей.
  • SpaceX уже выбрала место для строительства завода и инженерно-конструкторского центра в порту Лос-Анджелеса, где будут разрабатываться и собираться межпланетные корабли Starship. Кроме того, в планах SpaceX создание плавучих космодромов — для запуска ракет на Марс и Луну и гиперзвуковых пассажирских перевозок на Земле.
  • В будущем Starship планирует использовать не только для исследования других планет, но и для других целей. С его помощью компания SpaceX сможет за один запуск выводить на орбиту около 400 спутников Starlink, которые в будущем, как планируется, обеспечат интернет не только на Земле, но и на Марсе. Также SpaceX планирует использовать корабли Starship для очищения орбиты от мусора.
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