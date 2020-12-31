Илон Маск рассказал о намерении ловить первую ступень Starship (Super Heavy) в воздухе стрелой пусковой башни





Сверхтяжелая ракета Super Heavy — она же первая ступень разрабатываемого SpaceX корабля следующего поколения для межпланетных путешествий Starship — в итоге может и не получить посадочных ножек и использовать иную технологию посадки. Вместо посадки на сушу/морскую платформу, как это происходит сейчас с Falcon 9 и Falcon Heavy, рассматривается вариант ее захвата в воздухе при помощи специальной конструкции башни обслуживания. Новые детали по проекту рассказал глава компании Илон Маск в своем твиттере.

Илон Маск не раз заявлял о главной миссии SpaceX — колонизации планет нашей Солнечной системы и превращении человечества в межпланетную цивилизацию ради сохранения вида как такового.

Starship и Super Heavy — перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon и воплощения этих самых планов по колонизации Луны и Марса. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите.

Переходя к сути новости, в рамках очередного обновления проекта инженеры SpaceX решили попытаться отработать новую технологию реактивной посадки первой ступени — вместо привычного способа с посадочной площадкой использовать технологию захвата ракеты в воздухе с помощью специальной системы пусковой башни. Пожалуй, наиболее понятной аналогией здесь можно считать стреловой кран. Идея состоит в том, что при возвращении на землю ракета замедлится с помощью двигателей достаточно, чтобы мягко зацепиться аэродинамическими рулями за специальную стрелу пусковой башни.

We’re going to try to catch the Super Heavy Booster with the launch tower arm, using the grid fins to take the load — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2020

Что может из себя представлять подобного рода концептуальная система, попытались вообразить энтузиасты. Дав волю фантазии, они с помощью средств 3D-проектирования создали несколько собственных визуализаций.

Ever since @elonmusk nonchalantly commented on our booster landing that they would "try to catch the booster with the tower", @ErcXspace and I have been debating a few different solutions for a catching mechanism. This one is my favorite so far pic.twitter.com/SzFsH40pxV — smallstars (@smvllstvrs) December 31, 2020

Илон Маск выделил три ключевых преимущества подхода со стреловой башней — облегчение конструкции и, следовательно, стоимости ракеты, а также возможность в кратчайшие сроки вернуть ракету на стартовую площадку. Он предположил, что в будущем это поможет снизить время между запусками одной и той же ракеты до часа.

В данном контексте будет уместно вспомнить, как в 2017 году Маск заявил о намерении запустить одну и ту же первую ступень Falcon 9 дважды за сутки, а спустя год заявил, что это случится не позже 2019 года. На носу уже 2021-й, а нынешний рекорд скорости повторного использования Falcon 9 — 51 день. Кроме того, надо ли говорить, насколько технически сложной является задача создания подобной системы, учитывая требования по точности позиционирования и класс ракеты — по обновленному плану, Super Heavy (70 метров в высоту и 9 метров в диаметре) получит 28 двигателей Raptor, способных на старте выдавать тягу более ~ 7300 метрических тонн (~ 16,2 миллиона фунтов силы) и нести на орбиту корабль Starship массой около 1400 тонн. Максимальная масса SuperHeavy и Starship с топливом и полезной нагрузкой — около 5000 тонн. К тому же, еще вопрос, во сколько обойдется модернизация аэродинамических рулей, которые не предназначены для использования в качестве посадочных опор.

Production is hard, prototypes are easy. Building ~1000 Starships to create a self-sustaining city on Mars is our mission. — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2020

Илон Маск еще раз повторил, что для создания самодостаточной колонии на Марсе SpaceX необходимо построить около 1000 кораблей Starship.

В ближайшее время начнутся летные испытания прототипа SN9, который получил ряд улучшений по сравнению с предшественником SN8, недавно летавшим на высоту 12,5 км. SpaceX рассчитывает провести орбитальный запуск Starship уже в 2021 году.

Параллельно команда инженеров SpaceX собирает первый прототип бустера Super Heavy, который, по оценке Маска, должен совершить первый прыжок в ближайшие пару месяцев.

The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 27th December pic.twitter.com/mUF0zBJo5V — Brendan (@brendan2908) December 26, 2020

Ранее SpaceX оценивала проект Starship в $5 млрд, а до запуска Crew Dragon Илон Маск говорил, что компания направляет на развитие проекта всего лишь 5% своих ресурсов. В начале месяца глава SpaceX поделился своей оценкой, в которой выразил уверенность, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет.

Остается добавить, что SpaceX не одинока в стремлении ловить ракеты в воздухе — Rocket Lab отрабатывает технологию парашютной посадки для своей ракеты сверхлегкого класса Electron и точно такой же подход с парашютами и вертолетом планирует использовать ULA в ракете Vulcan, с той лишь разницей, что ловить будут не первую ступень целиком, а только блок двигателей (самый дорогой компонент).