Илон Маск рассказал о намерении ловить первую ступень Starship (Super Heavy) в воздухе стрелой пусковой башни

Сверхтяжелая ракета Super Heavy — она же первая ступень разрабатываемого SpaceX корабля следующего поколения для межпланетных путешествий Starship — в итоге может и не получить посадочных ножек и использовать иную технологию посадки. Вместо посадки на сушу/морскую платформу, как это происходит сейчас с Falcon 9 и Falcon Heavy, рассматривается вариант ее захвата в воздухе при помощи специальной конструкции башни обслуживания. Новые детали по проекту рассказал глава компании Илон Маск в своем твиттере.

Илон Маск не раз заявлял о главной миссии SpaceX — колонизации планет нашей Солнечной системы и превращении человечества в межпланетную цивилизацию ради сохранения вида как такового.

Starship и Super Heavy — перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon и воплощения этих самых планов по колонизации Луны и Марса. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите.

Переходя к сути новости, в рамках очередного обновления проекта инженеры SpaceX решили попытаться отработать новую технологию реактивной посадки первой ступени — вместо привычного способа с посадочной площадкой использовать технологию захвата ракеты в воздухе с помощью специальной системы пусковой башни. Пожалуй, наиболее понятной аналогией здесь можно считать стреловой кран. Идея состоит в том, что при возвращении на землю ракета замедлится с помощью двигателей достаточно, чтобы мягко зацепиться аэродинамическими рулями за специальную стрелу пусковой башни.

We’re going to try to catch the Super Heavy Booster with the launch tower arm, using the grid fins to take the load

Что может из себя представлять подобного рода концептуальная система, попытались вообразить энтузиасты. Дав волю фантазии, они с помощью средств 3D-проектирования создали несколько собственных визуализаций.

Ever since @elonmusk nonchalantly commented on our booster landing that they would "try to catch the booster with the tower", @ErcXspace and I have been debating a few different solutions for a catching mechanism. This one is my favorite so far pic.twitter.com/SzFsH40pxV

