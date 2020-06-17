SpaceX нацелилась на создание плавучих космодромов — для запуска ракет на Марс и Луну и гиперзвуковых пассажирских перевозок на Земле





SpaceX формирует команду, которой предстоит заняться проектированием и строительством плавучих космодромов. В числе первых на соответствующие объявления о работе обратили внимание владельцы Twitter-аккантов CowboyDanPaasch и SpaceXFleet, после чего основатель и глава SpaceX Илон Маск подтвердил планы по строительству плавучих космодромов.

К слову, о плавучих космодромах. Если помните, с идеей строительства такого на Херсонщине в прошлом году выступал гендиректор «Южмаша», но с тех пор никаких новостей больше не было.

Маск рассказал, что в будущем эти морские стартовые комплексы планируется использовать для запуска сверхтяжелых ракет к Луне и Марсу, а также для гиперзвуковых полетов на Земле. Первые испытательные полеты на Земле начнутся через 2-3 года и, по словам Маска, их будет много, после чего запустят регулярные рейсы. Местонахождение будущего плавучего космодрома глава SpaceX не раскрыл.

На самом деле обе эти впечатляющие идеи, неразрывно связанные с перспективной сверхтяжелой ракеты-носителя Starship, которую SpaceX разрабатывают в качестве перспективной замены используемым сейчас Falcon 9 и Falcon Heavy, уже высказывались ранее. Еще в 2017 года Илон Маск выдвигал идею приспособить ракеты Starship для пассажирских перевозок, чтобы летать в любую точку планеты быстро (за час) и дешево (по цене авиабилета в эконом-класс). А в конце 2019 год он рассказывал, что космодромы для Starship будут строиться в 30 км от берега. Теперь же SpaceX решила перейти к реализации этих впечатляющих планов, (эдак и до создания марсианских поселений недалеко).

Здесь также будет весьма уместно упомянуть о планах SpaceX построить в Лос-Андежелесе завод и инженерно-конструкторский центр, где будут разрабатываться и собираться межпланетные корабли Starship.

За последние пару лет SpaceX сильно продвинулась в разработке Starship, особенно с учетом незначительных ресурсов (около 5%), затрачиваемых на разработку корабля. Теперь, когда пилотируемый корабль Crew Dragon готов, SpaceX направит больше ресурсов на создание Starship (и Super Heavy), а также спутникового интернета Starlink, которому отведена важная роль в реализации амбициозных планов по колонизации Марса. К слову, буквально на днях SpaceX запустила сайт Starlink, и начала принимать заявки на участие в бета-тестировании — оно должно начаться в следующем месяце.

Источник: Twitter