SpaceX нацелилась на создание плавучих космодромов — для запуска ракет на Марс и Луну и гиперзвуковых пассажирских перевозок на Земле
SpaceX формирует команду, которой предстоит заняться проектированием и строительством плавучих космодромов. В числе первых на соответствующие объявления о работе обратили внимание владельцы Twitter-аккантов CowboyDanPaasch и SpaceXFleet, после чего основатель и глава SpaceX Илон Маск подтвердил планы по строительству плавучих космодромов.
К слову, о плавучих космодромах. Если помните, с идеей строительства такого на Херсонщине в прошлом году выступал гендиректор «Южмаша», но с тех пор никаких новостей больше не было.
Маск рассказал, что в будущем эти морские стартовые комплексы планируется использовать для запуска сверхтяжелых ракет к Луне и Марсу, а также для гиперзвуковых полетов на Земле. Первые испытательные полеты на Земле начнутся через 2-3 года и, по словам Маска, их будет много, после чего запустят регулярные рейсы. Местонахождение будущего плавучего космодрома глава SpaceX не раскрыл.
На самом деле обе эти впечатляющие идеи, неразрывно связанные с перспективной сверхтяжелой ракеты-носителя Starship, которую SpaceX разрабатывают в качестве перспективной замены используемым сейчас Falcon 9 и Falcon Heavy, уже высказывались ранее. Еще в 2017 года Илон Маск выдвигал идею приспособить ракеты Starship для пассажирских перевозок, чтобы летать в любую точку планеты быстро (за час) и дешево (по цене авиабилета в эконом-класс). А в конце 2019 год он рассказывал, что космодромы для Starship будут строиться в 30 км от берега. Теперь же SpaceX решила перейти к реализации этих впечатляющих планов, (эдак и до создания марсианских поселений недалеко).
Здесь также будет весьма уместно упомянуть о планах SpaceX построить в Лос-Андежелесе завод и инженерно-конструкторский центр, где будут разрабатываться и собираться межпланетные корабли Starship.
SpaceX построит завод и инженерно-конструкторский центр в порту Лос-Анджелеса — там будут разрабатываться и собираться межпланетные корабли Starship
За последние пару лет SpaceX сильно продвинулась в разработке Starship, особенно с учетом незначительных ресурсов (около 5%), затрачиваемых на разработку корабля. Теперь, когда пилотируемый корабль Crew Dragon готов, SpaceX направит больше ресурсов на создание Starship (и Super Heavy), а также спутникового интернета Starlink, которому отведена важная роль в реализации амбициозных планов по колонизации Марса. К слову, буквально на днях SpaceX запустила сайт Starlink, и начала принимать заявки на участие в бета-тестировании — оно должно начаться в следующем месяце.
Источник: Twitter
- Starship и Super Heavy — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос.
-
- Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю.
-
- Первоначально концепция ракетной системы BFR (Big Falcon Rocket) и BFS (Big Falcon Ship), которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена Илоном Маском на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. В ноябре 2018 года Маск сообщил о переименовании ракеты-носителя BFR в Super Heavy, а корабля BFS — в Starship. Именно с его помощью SpaceX планирует отправить к Луне японского миллиардера примерно в 2023 году.
-
- В 2022 году первые корабли Starship без экипажа должны полететь на Марс с разного рода оборудованием в рамках подготовки к колонизации, в 2023 — с помощью Starship планируется отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером, а в 2024 году на Starship к Марсу отправятся первые колонизаторы.
-
- В 2019 году Маск заявил, что в будущем билеты на Starship (в пассажирском отсеке с комфортом смогут разместиться и путешествовать до 100 человек) будут продаваться по цене ниже $500 тыс. (в обе стороны), добавив, что в дальнейшем цена может снизиться до $100 тыс. Он также говорил, что с 70-процентной вероятностью окажется в числе тех, кто переедет жить на Марс.