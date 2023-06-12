Inno3D и Gigabyte представили видеокарты со скрытым кабелем питания: NVIDIA RTX 4060 Ti, RTX 4070 и RTX 4090

Стандартное расположение кабеля питаний видеокарты – не самое удобное и привлекательное Во-первых, его видно. Во-вторых, кабель чаще всего изогнут, слегка торчит вбок и его можно нечаянно задеть случае каких-нибудь манипуляций. Ну а для NVIDIA RTX 4090 такое расположение разъема – увеличение риска неплотного контакта и выхода карты из строя. Компании Inno3D и Gigabyte разработали более изящные и практичные решения.

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На видеокартах Inno3D iChill X2 White RTX 4060 Ti и AX eSports RTX 4070 разъем питания развернут в противоположную сторону и расположен внизу под радиатором. Кабель к нему подключается со стороны материнской платы и не бросается в глаза. Он не изгибается в месте соединения, внешний кожух видеокарты фиксирует положение кабеля. Для питания обеих моделей требуется только одно 8-контактное подключение.

Хотя обе видеокарты имеют похожие скрытые разъемы питания, они немного отличаются по реализации. GeForce RTX 4070 поставляется с частично съемной задней панелью. Пользователи могут поднять половинку задней панели, чтобы открыть 8-контактный разъем питания PCIe. GeForce RTX 4060 Ti не такая длинная – ее конструкция ограничена небольшим открытым желобом внизу, по которому проходит кабель. Обе видеокарты выполнены в белом цвете и поставляются с белыми кабелями.

Напрашивается мысль о том, что подобное крепление хорошо подойдет для RTX 4090, испытывающей проблемы с подключением кабеля 12VHPWR. Inno3D не представила такой модели, но похожую компоновку реализовала Gigabyte.

Видеокарта RTX 4090 WindForce обновленного дизайна получила разъем, который также расположен в нижней части рядом с серединой радиатора, но развернут в тыльную сторону (противоположно выходам на дисплей). Кабель в нем располагается свободнее, но всё же более аккуратно и надежно, чем по умолчанию. Компания уменьшила толщину RTX 4090 и, предположительно, исправила механические проблемы печатной платы.

Источники: Tom’s Hardware, VideoCardz